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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 23 Juni 2026 | 00.31 WIB

Prediksi Skor Piala Dunia 2026: Norwegia vs Senegal, Pertandingan Krusial yang Sulit Ditebak

Timnas Norwegia. (Instagram Erling Haaland)&nbsp; - Image

Timnas Norwegia. (Instagram Erling Haaland)&nbsp;

JawaPos.com - Norwegia dan Senegal akan menjalani pertandingan penting pada matchday kedua Grup I Piala Dunia 2026. 

Laga yang digelar di New York New Jersey Stadium, Selasa (23/6/2026) pagi WIB, menjadi salah satu pertandingan yang paling menarik untuk disaksikan karena hasilnya bisa berpengaruh besar terhadap peluang kedua tim melangkah ke babak 16 besar.

Norwegia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil impresif pada laga pembuka. Tim asuhan Stale Solbakken sukses meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak. 

Hasil tersebut membuat Norwegia memuncaki klasemen sementara Grup I sekaligus membuka peluang besar untuk mengamankan tiket ke fase gugur lebih cepat.

Kemenangan atas Irak juga menjadi bukti bahwa Norwegia tidak datang ke Piala Dunia 2026 hanya sebagai pelengkap. 

Setelah menunggu hampir tiga dekade untuk kembali tampil di ajang terbesar sepak bola dunia, mereka langsung menunjukkan kualitas yang membuat banyak tim harus waspada.

Salah satu faktor utama keberhasilan Norwegia tentu saja adalah ketajaman lini depan mereka. Erling Haaland kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu striker terbaik dunia.

Penyerang berusia 25 tahun itu mencetak dua gol saat menghadapi Irak dan menjadi pemain yang paling menonjol di pertandingan tersebut.

Selain Haaland, Norwegia juga memiliki sejumlah pemain yang mampu memberikan perbedaan. Martin Odegaard berperan penting dalam mengatur ritme permainan dari lini tengah, sementara Alexander Sorloth dan Antonio Nusa memberikan variasi serangan yang membuat pertahanan lawan sulit fokus pada satu pemain saja.

Editor: Edi Yulianto
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