Prediksi Skor Norwegia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Misi Sulit Erling Haaland Hadapi Raksasa Afrika

JawaPos.com — Norwegia berpeluang besar mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 saat menghadapi Senegal pada matchday kedua Grup I di New York New Jersey Stadium, Selasa (23/6/2026) pukul 07.00 WIB.

Kemenangan akan membawa tim asuhan Stale Solbakken semakin dekat ke fase gugur, sementara Senegal berada dalam tekanan setelah kalah pada laga pembuka.

Bisakah Norwegia Melanjutkan Momentum Kemenangan?

Norwegia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menghancurkan Irak 4-1 pada pertandingan pertama Grup I.

Hasil tersebut membuat mereka memuncaki klasemen sementara dan membuka peluang besar untuk lolos lebih cepat ke babak berikutnya.

Performa tim Skandinavia itu memang sedang menanjak dalam beberapa bulan terakhir. Dari lima pertandingan terakhir, Norwegia hanya sekali kalah dengan catatan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Produktivitas gol menjadi salah satu kekuatan utama mereka. Sepanjang delapan pertandingan kualifikasi menuju Piala Dunia 2026, Norwegia mampu mencetak 37 gol yang menunjukkan betapa tajamnya lini serang mereka.

Kehadiran kapten tim Martin Odegaard membuat aliran bola di lini tengah berjalan sangat baik.