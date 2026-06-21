Tunisia Dibabat Jepang 0-4, Ali Abdi Kritik Federasi Soal Minimnya Persiapan Usai Tersingkir dari Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Kegagalan Tunisia melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026 menyisakan kekecewaan mendalam bagi para pemain.

Salah satu reaksi paling emosional datang dari bek senior Tunisia, Ali Abdi, yang tidak mampu menahan air mata saat memberikan pernyataan setelah timnya dipastikan tersingkir dari turnamen usai dipermalukan Jepang 0-4.

Dalam wawancaranya, Abdi terlebih dahulu menyampaikan permintaan maaf kepada para pendukung Tunisia yang telah memberikan dukungan sepanjang perjalanan tim di Piala Dunia.

Namun, di saat yang sama, ia juga melontarkan kritik terhadap kondisi yang menurutnya menghambat persiapan tim nasional.

"Saya meminta maaf kepada para pendukung Tunisia, bukan kepada orang-orang yang suka menyebarkan informasi ke sana kemari. Ini bukan demi kepentingan negara," ujar Abdi.

Pemain berusia 32 tahun itu menilai Timnas Tunisia tidak memiliki waktu yang cukup untuk membangun kekompakan sebelum tampil di panggung terbesar sepak bola dunia.

Menurutnya, perubahan yang terus terjadi membuat tim kesulitan menemukan stabilitas.

Abdi menyoroti situasi yang membuat skuad harus terus beradaptasi dengan perubahan, alih-alih fokus memperbaiki kekurangan yang ada.

Ia merasa proses pembangunan tim sering kali dimulai kembali dari awal sehingga perkembangan yang sudah dicapai tidak bisa berlanjut secara maksimal.