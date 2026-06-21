Jepang Pernah Belajar dari Indonesia, Kini Jadi Kekuatan Asia Berkat Visi Sepak Bola Jangka Panjang

JawaPos.com - Jepang saat ini dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola Asia. Tim Samurai Biru rutin tampil di Piala Dunia, memiliki pemain yang tersebar di berbagai liga top Eropa, serta dikenal dengan sistem pembinaan usia muda yang kuat.

Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa pada akhir 1970-an Jepang sempat datang ke Indonesia untuk mempelajari perkembangan kompetisi sepak bola nasional.

Pada tahun 1979, delegasi sepak bola Jepang diketahui mengunjungi Indonesia untuk melihat lebih dekat Galatama.

Kompetisi yang mulai bergulir pada tahun tersebut dianggap sebagai salah satu pionir liga semi-profesional di Asia. Di saat banyak negara masih mengandalkan sistem amatir, Galatama sudah mencoba memperkenalkan pengelolaan klub yang lebih modern.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu referensi penting bagi Jepang dalam menyusun arah pengembangan sepak bola nasional mereka.

Meski tidak menyalin secara langsung, Jepang mempelajari berbagai aspek pengelolaan kompetisi dan organisasi sepak bola yang saat itu mulai berkembang di kawasan Asia.

Beberapa tahun kemudian, Jepang mengambil langkah besar dengan meluncurkan J.League pada 1993.

Kompetisi profesional tersebut menjadi fondasi utama dalam pembangunan sepak bola modern di negeri tersebut.