Gol Bunuh Diri Marak di Piala Dunia 2026! Rekor Baru Tinggal Menunggu Waktu?

Agustin Canobbio pemain dari Uruguay mendinginkan diri saat istirahat minum dalam pertandingan Grup H Piala Dunia melawan Arab Saudi (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Gol demi gol terus menghiasi Piala Dunia 2026. Namun, bukan hanya para penyerang yang rajin mencatatkan namanya di papan skor. Ada "pencetak gol" lain yang diam-diam sedang naik daun: gol bunuh diri.
Melansir The Sporting News, setelah gol keempat Spanyol dalam kemenangan 4-0 atas Arab Saudi tercatat sebagai gol bunuh diri, jumlah gol ke gawang sendiri di Piala Dunia 2026 kini telah mencapai delapan.
Angka tersebut membuat turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko berada di jalur yang sangat realistis untuk memecahkan rekor sepanjang masa, yaitu 12 gol bunuh diri dalam satu edisi Piala Dunia.
Padahal, fase grup bahkan belum selesai dan kurang dari separuh pertandingan turnamen telah dimainkan. Kalau tren ini terus berlanjut, rekor baru tampaknya hanya tinggal menunggu waktu.
Bahkan, jika dibuat klasemen pencetak gol sementara, "gol bunuh diri" akan menjadi salah satu yang paling produktif sejauh ini. Ya, memang hanya candaan, tetapi tidak sepenuhnya salah.
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Gol bunuh diri terjadi ketika seorang pemain bertahan secara tidak sengaja memasukkan bola ke gawang timnya sendiri.
Namun, tidak semua sentuhan pemain bertahan otomatis dianggap sebagai gol bunuh diri.
Jika sebuah tembakan dari pemain lawan sebenarnya sudah mengarah ke gawang dan kemudian mengenai pemain bertahan sebelum masuk, gol tersebut biasanya tetap diberikan kepada penyerang.
Sebaliknya, apabila bola belum mengarah ke gawang dan sentuhan terakhir dari pemain bertahan justru membuat bola melewati garis, maka gol itu akan dicatat sebagai gol bunuh diri.
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