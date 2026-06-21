Rating Pemain Jerman usai Tundukkan Pantai Gading: Deniz Undav Bawa Der Panzer Lolos ke Fase Gugur!

Deniz Undav. (Dok. Instagram/@denizundav)
JawaPos.com - Jerman membutuhkan keajaiban dari pemain pengganti Deniz Undav untuk meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Pantai Gading dan memastikan tiket ke fase gugur Piala Dunia 2026.
Dalam ujian sesungguhnya pertama mereka di turnamen musim panas ini, tim asuhan Julian Nagelsmann dibuat frustrasi oleh permainan disiplin wakil Afrika tersebut di Toronto. Bahkan, Pantai Gading lebih dulu mengejutkan Der Panzer pada menit ke-30.
Baca Juga:Zlatan Ibrahimovic Sebut Amerika Serikat Calon Kuat Juara Piala Dunia 2026 Usai Kalahkan Australia
Yan Diomande mengirimkan umpan silang berbahaya yang berhasil diselesaikan dengan sempurna oleh Franck Kessié. Jerman kesulitan merespons dan harus menutup babak pertama dalam keadaan tertinggal.
Selepas jeda, pertahanan rapat Pantai Gading masih mampu membungkam kreativitas Jerman. Situasi itu membuat Nagelsmann melakukan tiga pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60. Keputusan tersebut terbukti menjadi titik balik pertandingan.
Deniz Undav, yang masuk dari bangku cadangan, langsung memberikan dampak. Memanfaatkan umpan matang dari Nadiem Amiri, striker Stuttgart itu mencetak gol penyeimbang dan menghidupkan kembali harapan Jerman.
Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Undav kembali muncul sebagai penyelamat. Pada menit ke-94, ia menerima umpan akurat dari Felix Nmecha sebelum melepaskan tembakan keras yang memastikan kemenangan dramatis sekaligus membawa Jerman melaju ke babak 16 besar.
Lini Belakang Jerman Masih Menjadi Sorotan
Meski mengamankan kemenangan kedua secara beruntun, ada satu masalah yang belum terselesaikan bagi Jerman: pertahanan.
Setelah sempat kebobolan saat menang telak 7-1 atas Curaçao, lini belakang Die Mannschaft kembali menunjukkan kerentanan ketika menghadapi serangan balik cepat Pantai Gading.
Baca Juga:Empat Highlight Usai Brasil Libas Haiti: Matheus Cunha Bersinar, Cedera Raphinha Hantui Carlo Ancelotti!
Yan Diomande dan Amad Diallo berkali-kali merepotkan pertahanan Jerman dengan transisi cepat mereka. Bahkan, apabila penyelesaian akhir Pantai Gading lebih baik, hasil pertandingan bisa saja berbeda.
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa