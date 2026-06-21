Rating Pemain Jerman usai Tundukkan Pantai Gading: Deniz Undav Bawa Der Panzer Lolos ke Fase Gugur!

JawaPos.com - Jerman membutuhkan keajaiban dari pemain pengganti Deniz Undav untuk meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Pantai Gading dan memastikan tiket ke fase gugur Piala Dunia 2026.

Dalam ujian sesungguhnya pertama mereka di turnamen musim panas ini, tim asuhan Julian Nagelsmann dibuat frustrasi oleh permainan disiplin wakil Afrika tersebut di Toronto. Bahkan, Pantai Gading lebih dulu mengejutkan Der Panzer pada menit ke-30.

Baca Juga:Zlatan Ibrahimovic Sebut Amerika Serikat Calon Kuat Juara Piala Dunia 2026 Usai Kalahkan Australia

Yan Diomande mengirimkan umpan silang berbahaya yang berhasil diselesaikan dengan sempurna oleh Franck Kessié. Jerman kesulitan merespons dan harus menutup babak pertama dalam keadaan tertinggal.

Selepas jeda, pertahanan rapat Pantai Gading masih mampu membungkam kreativitas Jerman. Situasi itu membuat Nagelsmann melakukan tiga pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60. Keputusan tersebut terbukti menjadi titik balik pertandingan.

Deniz Undav, yang masuk dari bangku cadangan, langsung memberikan dampak. Memanfaatkan umpan matang dari Nadiem Amiri, striker Stuttgart itu mencetak gol penyeimbang dan menghidupkan kembali harapan Jerman.

Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Undav kembali muncul sebagai penyelamat. Pada menit ke-94, ia menerima umpan akurat dari Felix Nmecha sebelum melepaskan tembakan keras yang memastikan kemenangan dramatis sekaligus membawa Jerman melaju ke babak 16 besar.

Lini Belakang Jerman Masih Menjadi Sorotan

Meski mengamankan kemenangan kedua secara beruntun, ada satu masalah yang belum terselesaikan bagi Jerman: pertahanan.

Setelah sempat kebobolan saat menang telak 7-1 atas Curaçao, lini belakang Die Mannschaft kembali menunjukkan kerentanan ketika menghadapi serangan balik cepat Pantai Gading.