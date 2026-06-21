Neymar Mempercepat Pemulihan agar Bugar Hadapi Skotlandia di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Neymar terus mempercepat proses pemulihannya dari cedera betis demi tampil bersama Brasil pada pertandingan terakhir Grup C Piala Dunia FIFA 2026 melawan Skotlandia.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (21/6), pemain berusia 34 tahun ini mulai menjalani latihan intensif di pusat latihan Brasil setelah absen dalam dua pertandingan awal turnamen. Tim medis dan staf pelatih Brasil terus memantau kondisi Neymar untuk memastikan kesiapan sang bintang.

Neymar tidak ikut bersama skuad Brasil saat menghadapi Haiti di Philadelphia karena harus menyelesaikan tahap akhir pemulihan cedera.

Neymar tetap berada di markas tim dan menjalani latihan fisik, termasuk latihan kekuatan, lari cepat, serta penyelesaian akhir di depan gawang. Aktivitas ini menjadi tanda bahwa Neymar semakin dekat untuk kembali bermain di lapangan.

Pelatih Brasil Carlo Ancelotti memastikan Neymar masuk dalam rencana pertandingan menghadapi Skotlandia yang akan berlangsung di Miami. Ancelotti menyebut pemain bernomor punggung 10 itu memiliki peluang untuk tersedia setelah menunjukkan perkembangan positif dalam pemulihan.

Kehadiran Neymar diharapkan dapat menambah kekuatan serangan Brasil dalam upaya melanjutkan perjalanan di Piala Dunia 2026.

Cedera betis kanan tingkat II yang dialami Neymar pada 17 Mei sempat membuat peluangnya tampil di Piala Dunia diragukan. Cedera awalnya diperkirakan hanya berupa pembengkakan ringan, tetapi pemeriksaan lanjutan Federasi Sepak Bola Brasil menunjukkan kondisi yang lebih serius.

Meski mengalami masalah kebugaran, Ancelotti tetap mempertahankan Neymar dalam daftar 26 pemain Brasil untuk turnamen tersebut.

Neymar terakhir kali memperkuat tim nasional Brasil pada Oktober 2023 sebelum mengalami cedera ligamen lutut yang membuatnya absen panjang. Pemulihan terbaru ini menjadi kesempatan bagi pencetak gol terbanyak Brasil tersebut untuk kembali tampil di panggung internasional.