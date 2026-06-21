Jadwal Siaran Langsung Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026, La Furia Roja Bidik Kemenangan Perdana!

JawaPos.com – Timnas Spanyol membidik kemenangan perdana di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi pada lanjutan Grup H. Pertemuan kedua tim akan dilangsungkan di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, Minggu (21/6) dengan kick-off pukul 23.00 WIB.

Spanyol menatap laga ini dengan motivasi tinggi menyusul kegagalan mengunci poin penuh di laga sebelumnya, menghadapi Tanjung Verde. Sebelumnya, pada Senin (15/6), tim asuhan Luis De La Fuente bermain imbang tanpa gol dengan wakil Afrika tersebut.

Hal ini cukup amat disayangkan mengingat Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 dengan status favorit juara. Dengan status juara Piala Eropa 2024 dan skuad yang terbilang megah, laga sebelumnya seharusnya bisa dimenangkan secara matematis.

Laga pertama tentu bukan patokan untuk menggambarkan peta kekuatan sebuah tim. Secara historis, tepatnya pada edisi Afrika Selatan 2010 silam, Spanyol pernah kalah tipis 0-1 dari Swiss di laga perdana fase grup namun finis sebagai kampiun.

Kendati demikian, tim yang akan dihadapi Spanyol kali ini bukan tim sembarangan. Sang jawara bertahan, Argentina pernah menjadi korban, di mana saat itu Lionel Messi dan kolega menyerah 1-2 di laga fase grup edisi Qatar 2022 silam.

Terlebih lagi, Arab Saudi juga datang dengan motivasi tinggi mengingat tim berjuluk The Green Falcon itu juga gagal meraih tiga poin di laga perdana. Pada Selasa (16/6), Arab Saudi ditahan imbang Uruguay dengan skor 1-1.

Luis De La Fuente lantas menyebut bahwa tiga poin atas Arab Saudi menjadi harga mati. Pelatih berkaca mata ini memastikan anak asuhnya akan menunjukkan permainan yang sama sekali berbeda ketimbang di laga melawan Tanjung Verde.

“Generasi pemain sepak bola saat ini sangat kompetitif dan benar-benar bersemangat... Ini akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Tidak ada drama atau krisis. Intinya adalah kita harus menang besok,” ucap De La Fuente dilansir dari NDTV Sports, Minggu (21/6).

“Tim ini memiliki semangat juang yang tinggi dan selalu memberikan respons," tambah De la Fuente. Saya yakin besok kita akan lebih baik daripada yang kita tunjukkan beberapa hari yang lalu,” sambungnya menambahkan.