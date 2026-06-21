Kisah Donny Strathie di Piala Dunia 2026, Mewujudkan Mimpi Terakhir Bersama Skotlandia

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak cerita menarik di dalam dan luar lapangan. Namun, salah satu kisah yang paling menyentuh datang dari seorang suporter setia Skotlandia bernama Donny Strathie.

Pria berusia 76 tahun itu dikenal sebagai pendukung fanatik tim nasional Skotlandia. Setelah menunggu hampir tiga dekade, Donny akhirnya berhasil mewujudkan impiannya untuk kembali menyaksikan negaranya tampil di ajang Piala Dunia.

Skotlandia sendiri tampil di putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998. Kesempatan tersebut tidak ingin dilewatkan oleh Donny, yang rela melakukan perjalanan ke Amerika Serikat demi mendukung langsung tim kesayangannya.

Momen yang paling membahagiakan bagi Donny terjadi di Boston saat Skotlandia meraih kemenangan 1-0 atas Haiti.

Kemenangan tersebut menjadi kenangan indah yang berhasil ia saksikan secara langsung dari tribun stadion bersama ribuan anggota Tartan Army, sebutan bagi kelompok suporter Skotlandia.

Penghormatan khusus kepada mendiang suporter Skotlandia, Donny Strathie. (istimewa)

Namun, kebahagiaan itu ternyata menjadi momen terakhir dalam hidupnya. Beberapa hari setelah pertandingan tersebut, Donny dilaporkan meninggal dunia secara mendadak di hotel tempat ia menginap selama mengikuti turnamen.

Kabar wafatnya Donny dengan cepat menyebar di kalangan suporter dan masyarakat Skotlandia. Ucapan belasungkawa datang dari berbagai pihak, termasuk pelatih tim nasional Skotlandia, Steve Clarke, yang menyampaikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan.