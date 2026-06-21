Kisah Donny Strathie di Piala Dunia 2026, Mewujudkan Mimpi Terakhir Bersama Skotlandia

Ruben Providence dari Haiti (kanan) mencoba mengecoh Aaron Hickey dari Skotlandia dalam pertandingan Piala Dunia, Sabtu (13/6/2026) di Stadion Gillette, AS. (Sebastian Restrepo/MassLive)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak cerita menarik di dalam dan luar lapangan. Namun, salah satu kisah yang paling menyentuh datang dari seorang suporter setia Skotlandia bernama Donny Strathie.
Pria berusia 76 tahun itu dikenal sebagai pendukung fanatik tim nasional Skotlandia. Setelah menunggu hampir tiga dekade, Donny akhirnya berhasil mewujudkan impiannya untuk kembali menyaksikan negaranya tampil di ajang Piala Dunia.
Skotlandia sendiri tampil di putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998. Kesempatan tersebut tidak ingin dilewatkan oleh Donny, yang rela melakukan perjalanan ke Amerika Serikat demi mendukung langsung tim kesayangannya.
Baca Juga:Pep Guardiola Nonton Laga Maroko vs Skotlandia di Piala Dunia 2026, Picu Rumor Mau Jadi Pelatih Timnas
Momen yang paling membahagiakan bagi Donny terjadi di Boston saat Skotlandia meraih kemenangan 1-0 atas Haiti.
Kemenangan tersebut menjadi kenangan indah yang berhasil ia saksikan secara langsung dari tribun stadion bersama ribuan anggota Tartan Army, sebutan bagi kelompok suporter Skotlandia.
Namun, kebahagiaan itu ternyata menjadi momen terakhir dalam hidupnya. Beberapa hari setelah pertandingan tersebut, Donny dilaporkan meninggal dunia secara mendadak di hotel tempat ia menginap selama mengikuti turnamen.
Kabar wafatnya Donny dengan cepat menyebar di kalangan suporter dan masyarakat Skotlandia. Ucapan belasungkawa datang dari berbagai pihak, termasuk pelatih tim nasional Skotlandia, Steve Clarke, yang menyampaikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan.
Sebagai bentuk penghormatan, para suporter Skotlandia menyiapkan tribute khusus pada pertandingan berikutnya.
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa