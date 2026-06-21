Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 21 Juni 2026 | 16.06 WIB

Di Balik Perjuangan Senegal di Piala Dunia 2026: Bonus Tertunggak, Hotel Tak Layak hingga Pelatih Belum Digaji

Pemain Timnas Senegal di Piala Dunia 2026. (X/AtaqueFutbolero) - Image

Pemain Timnas Senegal di Piala Dunia 2026. (X/AtaqueFutbolero)

JawaPos.com - Perjalanan Timnas Senegal di Piala Dunia 2026 dikabarkan tidak hanya diwarnai perjuangan di atas lapangan, tetapi juga sejumlah persoalan internal yang menjadi sorotan.

Masalah keuangan dan logistik yang melibatkan federasi sepak bola setempat disebut turut memengaruhi suasana di dalam skuad selama turnamen berlangsung.

Laporan yang beredar menyebutkan sejumlah pemain masih belum menerima bonus yang dijanjikan atas keberhasilan mereka menjuarai Piala Afrika beberapa waktu lalu.

Selain itu, bonus terkait keberhasilan Senegal mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia juga dikabarkan belum sepenuhnya dibayarkan.
Situasi tersebut memunculkan ketidakpuasan di kalangan pemain.

Meski demikian, para penggawa Senegal tetap berupaya menjaga fokus dan profesionalisme mereka selama menjalani pertandingan di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut.

Permasalahan tidak berhenti pada aspek keuangan. Beberapa anggota tim juga dikabarkan mengeluhkan fasilitas yang disediakan selama pemusatan latihan di Amerika Serikat.

Hotel yang digunakan disebut tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh sebagian pemain dan staf dalam persiapan menghadapi pertandingan level tertinggi.

Kondisi semakin menjadi perhatian karena federasi disebut tidak membawa chef atau juru masak khusus tim.

Keputusan itu diyakini berkaitan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia selama turnamen berlangsung.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Skor Norwegia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Misi Sulit Erling Haaland Hadapi Raksasa Afrika - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Norwegia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Misi Sulit Erling Haaland Hadapi Raksasa Afrika

Minggu, 21 Juni 2026 | 14.39 WIB

Ditanya Soal Klub Malam oleh Jurnalis AS, Bek Timnas Senegal Kalidou Koulibaly Tegaskan Pilih Pergi Latihan dan Masjid - Image
Piala Dunia 2026

Ditanya Soal Klub Malam oleh Jurnalis AS, Bek Timnas Senegal Kalidou Koulibaly Tegaskan Pilih Pergi Latihan dan Masjid

Minggu, 21 Juni 2026 | 12.29 WIB

Hasil Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026: Mbappe Borong 2 Gol Menangkan Les Bleus 3-1 di Laga Pertama - Image
Piala Dunia 2026

Hasil Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026: Mbappe Borong 2 Gol Menangkan Les Bleus 3-1 di Laga Pertama

Rabu, 17 Juni 2026 | 14.44 WIB

Terpopuler

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga - Image
1

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

2

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

3

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

4

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

5

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan

7

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore