Di Balik Perjuangan Senegal di Piala Dunia 2026: Bonus Tertunggak, Hotel Tak Layak hingga Pelatih Belum Digaji

JawaPos.com - Perjalanan Timnas Senegal di Piala Dunia 2026 dikabarkan tidak hanya diwarnai perjuangan di atas lapangan, tetapi juga sejumlah persoalan internal yang menjadi sorotan.

Masalah keuangan dan logistik yang melibatkan federasi sepak bola setempat disebut turut memengaruhi suasana di dalam skuad selama turnamen berlangsung.

Laporan yang beredar menyebutkan sejumlah pemain masih belum menerima bonus yang dijanjikan atas keberhasilan mereka menjuarai Piala Afrika beberapa waktu lalu.

Selain itu, bonus terkait keberhasilan Senegal mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia juga dikabarkan belum sepenuhnya dibayarkan.

Situasi tersebut memunculkan ketidakpuasan di kalangan pemain.

Meski demikian, para penggawa Senegal tetap berupaya menjaga fokus dan profesionalisme mereka selama menjalani pertandingan di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut.

Permasalahan tidak berhenti pada aspek keuangan. Beberapa anggota tim juga dikabarkan mengeluhkan fasilitas yang disediakan selama pemusatan latihan di Amerika Serikat.

Hotel yang digunakan disebut tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh sebagian pemain dan staf dalam persiapan menghadapi pertandingan level tertinggi.

Kondisi semakin menjadi perhatian karena federasi disebut tidak membawa chef atau juru masak khusus tim.