Ditanya Soal Klub Malam oleh Jurnalis AS, Bek Timnas Senegal Kalidou Koulibaly Tegaskan Pilih Pergi Latihan dan Masjid

Pemain timnas Senegal Kalidou Koulibaly. (Jung Yeon-je/AFP)
JawaPos.com - Dalam sebuah sesi wawancara setelah pertandingan di Piala Dunia 2026, bek timnas Senegal Kalidou Koulibaly menjadi sorotan. Dia menjawab lugas ketika mendapat pertanyaan tak biasa dari seorang jurnalis Amerika Serikat.
Momen tersebut terjadi saat konferensi pers usai laga timnas Senegal. Seorang jurnalis menyarankan Kolidou Koulibaly untuk mengunjungi sebuah klub malam bernama Paradise yang disebut populer di kalangan para pemain dan pengunjung selama turnamen piala dunia.
"Saya sarankan kamu pergi ke klub Paradise. Semua pemain menikmati suasananya di sini," ujar jurnalis tersebut.
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Alih-alih menanggapi dengan candaan atau jawaban diplomatis, Koulibaly memberikan respons yang tenang dan tegas. Pemain berusia 35 tahun itu mengatakan, belum mengunjungi tempat hiburan apa pun sejak tiba di Amerika Serikat.
"Saya belum keluar rumah sejak tiba di sini kecuali untuk latihan dan masjid saja," jawab Koulibaly.
Lebih lanjut, mantan pemain Chelsea FC itu menjelaskan, prinsip hidup dan keyakinan yang dianutnya menjadi alasan utama mengapa dirinya memilih fokus pada aktivitas tertentu selama berada di turnamen.
"Kami adalah muslim dan hal-hal seperti ini bukan bagian dari budaya agama kami," lanjut Kalidou Koulibaly.
Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian banyak penggemar sepak bola di media sosial. Banyak yang memuji sikap Koulibaly karena dinilai menunjukkan konsistensi antara keyakinan pribadi dan kehidupan profesionalnya sebagai atlet.
Selama bertahun-tahun, Koulibaly memang dikenal sebagai sosok yang disiplin baik di dalam maupun luar lapangan. Selain menjadi pilar pertahanan Senegal, dia juga kerap mendapat apresiasi karena sikap rendah hati dan komitmen terhadap nilai-nilai yang diyakininya.
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