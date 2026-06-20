Tunisia vs Jepang Jadi Laga ke-1000 Piala Dunia! FIFA Siapkan Jersey Wasit Edisi Khusus

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 kembali mencatatkan tonggak sejarah penting. Pertandingan antara Tunisia dan Jepang yang akan berlangsung pada Minggu (21/6) siang pukul 11.00 WIB resmi menjadi laga ke-1000 dalam sejarah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut.

Momen ini menjadi pencapaian istimewa bagi FIFA setelah perjalanan panjang Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada 1930.

Selama hampir satu abad, kompetisi ini telah menghadirkan ribuan gol, berbagai rekor, hingga pertandingan-pertandingan bersejarah yang dikenang oleh pecinta sepak bola di seluruh dunia.

Sebagai bentuk perayaan, FIFA menyiapkan seragam khusus untuk perangkat pertandingan yang akan bertugas dalam laga Tunisia kontra Jepang.

Jersey tersebut tampil berbeda dari biasanya dengan warna oranye yang dipadukan aksen garis emas. Pada bagian dada juga terpasang badge eksklusif bertuliskan “MATCH 1000” sebagai penanda momen bersejarah tersebut.

Seragam spesial itu diperkenalkan langsung oleh salah satu wasit paling terkenal dalam sejarah sepak bola dunia, Pierluigi Collina. Sosok asal Italia tersebut dikenal luas berkat kiprahnya memimpin berbagai pertandingan besar, termasuk final Piala Dunia 2002.

Kehadiran Collina dalam peluncuran jersey tersebut menambah nilai simbolis perayaan laga ke-1000 Piala Dunia.

FIFA ingin memastikan bahwa pencapaian bersejarah ini mendapat perhatian khusus, tidak hanya dari para pemain dan ofisial, tetapi juga dari seluruh penggemar sepak bola.