Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 21 Juni 2026 | 06.18 WIB

Tunisia vs Jepang Jadi Laga ke-1000 Piala Dunia! FIFA Siapkan Jersey Wasit Edisi Khusus

Timnas Jepang tahan imbang Belanda. Wakil Asia belum terkalahkan di Piala Dunia 2026. (instagram.com/@jfa_samuraiblue)&nbsp; - Image

Timnas Jepang tahan imbang Belanda. Wakil Asia belum terkalahkan di Piala Dunia 2026. (instagram.com/@jfa_samuraiblue)&nbsp;

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 kembali mencatatkan tonggak sejarah penting. Pertandingan antara Tunisia dan Jepang yang akan berlangsung pada Minggu (21/6) siang pukul 11.00 WIB resmi menjadi laga ke-1000 dalam sejarah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut.

Momen ini menjadi pencapaian istimewa bagi FIFA setelah perjalanan panjang Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada 1930. 

Selama hampir satu abad, kompetisi ini telah menghadirkan ribuan gol, berbagai rekor, hingga pertandingan-pertandingan bersejarah yang dikenang oleh pecinta sepak bola di seluruh dunia.

Sebagai bentuk perayaan, FIFA menyiapkan seragam khusus untuk perangkat pertandingan yang akan bertugas dalam laga Tunisia kontra Jepang

Jersey tersebut tampil berbeda dari biasanya dengan warna oranye yang dipadukan aksen garis emas. Pada bagian dada juga terpasang badge eksklusif bertuliskan “MATCH 1000” sebagai penanda momen bersejarah tersebut.

Seragam spesial itu diperkenalkan langsung oleh salah satu wasit paling terkenal dalam sejarah sepak bola dunia, Pierluigi Collina. Sosok asal Italia tersebut dikenal luas berkat kiprahnya memimpin berbagai pertandingan besar, termasuk final Piala Dunia 2002.

Kehadiran Collina dalam peluncuran jersey tersebut menambah nilai simbolis perayaan laga ke-1000 Piala Dunia. 

FIFA ingin memastikan bahwa pencapaian bersejarah ini mendapat perhatian khusus, tidak hanya dari para pemain dan ofisial, tetapi juga dari seluruh penggemar sepak bola.

Bagi Tunisia dan Jepang, pertandingan ini tentu memiliki arti lebih dari sekadar perebutan tiga poin atau langkah menuju fase berikutnya. Kedua tim akan tercatat dalam buku sejarah sebagai peserta pertandingan ke-1000 Piala Dunia FIFA.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan! - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

Minggu, 21 Juni 2026 | 05.46 WIB

Kisah Yuto Nagatomo: Pernah Gagal Seleksi dan Terpuruk, Kini Jadi Legenda Timnas Jepang - Image
Piala Dunia 2026

Kisah Yuto Nagatomo: Pernah Gagal Seleksi dan Terpuruk, Kini Jadi Legenda Timnas Jepang

Minggu, 21 Juni 2026 | 04.43 WIB

Prediksi Skor Tunisia vs Jepang di Piala Dunia 2026: Momentum Cahaya Asia di Laga ke 1.000 - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Tunisia vs Jepang di Piala Dunia 2026: Momentum Cahaya Asia di Laga ke 1.000

Minggu, 21 Juni 2026 | 04.35 WIB

Terpopuler

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur - Image
1

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

2

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

3

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak

10

Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore