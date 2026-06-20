Piala Dunia 2026 Berpotensi Jadi Turnamen Paling Polutif, Perjalanan Infantino Jadi Sorotan

JawaPos.com - Presiden FIFA, Gianni Infantino, kembali menjadi perhatian menjelang berlangsungnya Piala Dunia 2026.

Kali ini, sorotan datang dari rencananya untuk menghadiri sebanyak mungkin pertandingan selama turnamen berlangsung, bahkan dengan target menyaksikan dua laga dalam satu hari.

Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan penyelenggaraan di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini juga digelar di 16 kota berbeda, sehingga jarak antar-stadion bisa mencapai ribuan kilometer.

Untuk mendukung mobilitas tersebut, Infantino disebut akan menggunakan jet pribadi yang difasilitasi oleh Qatar Airways sebagai bagian dari kerja sama sponsor dengan FIFA.

Dengan fasilitas itu, orang nomor satu di sepak bola dunia tersebut berpeluang berpindah kota dalam waktu singkat dan menghadiri lebih dari satu pertandingan setiap harinya.

Namun, rencana tersebut menuai kritik dari sejumlah kelompok lingkungan hidup. Organisasi lingkungan Greenpeace menilai penggunaan jet pribadi bertentangan dengan kampanye keberlanjutan atau sustainability yang selama ini digaungkan FIFA.

Kritik tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap dampak lingkungan dari penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Sejumlah laporan memperkirakan turnamen mendatang berpotensi menjadi Piala Dunia dengan jejak karbon terbesar dalam sejarah.

Total emisi yang dihasilkan selama kompetisi diprediksi mencapai sekitar 9 juta ton karbon dioksida (CO₂).