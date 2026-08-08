Gianni Infantino Dituding Naikkan Gaji hingga Bayar Mantan Kekasihnya Saat Masih di UEFA

JawaPos.com - Presiden FIFA Gianni Infantino kembali menjadi sorotan. Kali ini, namanya dikaitkan dengan laporan mengenai dugaan hubungan dengan seorang mantan pegawai UEFA ketika dirinya masih menjabat sebagai sekretaris jenderal badan sepak bola Eropa tersebut.

Laporan mengenai isu ini pertama kali mencuat melalui The Telegraph dan kemudian diberitakan The Sun.

Dalam laporan tersebut, seorang perempuan yang disebut memiliki hubungan dengan Infantino diklaim menerima pembayaran dalam jumlah enam digit setelah meninggalkan UEFA.

Peristiwa itu disebut terjadi ketika Infantino masih menjadi salah satu pejabat utama UEFA. Saat itu, perempuan tersebut juga dikabarkan mengalami kenaikan gaji sekitar 30 persen dan mendapat promosi ke posisi manajemen.

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Kenaikan jabatan tersebut disebut sempat menimbulkan tanda tanya di internal UEFA. Sejumlah sumber mengklaim ada kekhawatiran bahwa posisi Infantino digunakan untuk membantu perkembangan karier perempuan tersebut.

Situasi kemudian dikabarkan diketahui oleh Michel Platini, yang kala itu menjabat sebagai Presiden UEFA. Platini disebut meminta Infantino memilih antara mempertahankan posisinya atau meminta perempuan tersebut meninggalkan organisasi.

Pada akhirnya, perempuan tersebut meninggalkan UEFA. Namun, menurut laporan yang beredar, ia tidak pergi begitu saja.

UEFA mengakui adanya pembayaran ketika perempuan itu meninggalkan organisasi.