Diundang FIFA ke Piala Dunia 2026, Marc Klok Berkesempatan Saksikan Laga dari Dekat

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (instagram @marcklok)
JawaPos.com - Kapten Persib Bandung sekaligus pemain Timnas Indonesia, Marc Klok, mendapat kehormatan dengan menerima undangan dari FIFA untuk menghadiri ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat.
Kabar tersebut disambut antusias oleh para pendukung sepak bola Indonesia. Marc Klok diketahui telah tiba di Amerika Serikat dan dijadwalkan menyaksikan secara langsung salah satu pertandingan dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut dalam waktu dekat.
Undangan dari FIFA ini menjadi bentuk apresiasi tersendiri bagi Klok yang selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu figur penting di sepak bola Indonesia.
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Gelandang berusia 33 tahun itu dikenal sebagai pemain yang memiliki pengaruh besar baik di level klub maupun tim nasional.
Bersama Persib Bandung, Klok berperan sebagai kapten tim dan menjadi salah satu sosok sentral di ruang ganti. Sementara di Timnas Indonesia, ia kerap menjadi andalan di lini tengah berkat pengalaman, kepemimpinan, dan kualitas permainannya.
Meski tidak terlibat langsung dalam turnamen sebagai pemain, kesempatan menghadiri Piala Dunia 2026 tentu menjadi pengalaman berharga bagi Klok.
Selain dapat menikmati atmosfer kompetisi kelas dunia, ia juga berkesempatan melihat secara langsung perkembangan sepak bola internasional yang saat ini semakin kompetitif.
Piala Dunia 2026 sendiri menjadi edisi yang istimewa karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini digelar di tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Sejumlah pertandingan telah menyajikan persaingan menarik yang menyedot perhatian jutaan penggemar sepak bola dari berbagai penjuru dunia.
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