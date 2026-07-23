Marc Klok Tegaskan Timnas Indonesia Makin Fokus Jelang Piala AFF 2026, Menang Lawan Bali United

Aksi Marc Klok (kanan) saat Timnas Indonesia melawan Bali United. (Dok. Instagram/@marcklok)
JawaPos.com - Tim nasional Indonesia terus mematangkan persiapan jelang mengikuti ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026. Sebagai bagian dari hal tersebut, mereka berhasil memenangkan laga uji coba melawan Bali United pada Selasa (22/7).
Beberapa pemain Timnas Indonesia juga membagikan reaksi mereka setelah menang melawan Bali United di laga uji coba.
Marc Klok menuliskan di sosial media bahwa Timnas Indonesia sedang sangat fokus menjelang Piala AFF 2026. Dia menekankan bahwa skuad Garuda semakin kompak dan siap menghadapi kompetisi paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut.
"Tanpa kebisingan. Hanya fokus. Bersatu dan siap," tulis Marc Klok di Instagram. Pada laga melawan Bali United, kapten Persib Bandung tersebut menjadi starter dan mencetak satu gol.
Jens Raven menunjukkan kerja keras Timnas Indonesia dalam menghadapi Piala AFF 2026. Hal tersebut dilakukan demi mencapai target yang diinginkan.
"Selangkah demi selangkah menuju tujuan besar," tulis Jens Raven di Instagram. Penyerang 20 tahun tersebut bermain sejak awal pertandingan saat Timnas Indonesia mengalahkan Bali United.
Sama halnya dengan Marc Klok, Jordi Amat menegaskan bahwa timnas Indonesia sudah sangat fokus. Bek Persija Jakarta tersebut juga sudah siap dengan berbagai tantangan yang akan datang di Piala AFF 2026.
"Terkunci. Fokus. Siap menghadapi apa pun yang ada di depan. Hitung mundur sudah dimulai," tulis Jordi Amat.
Sementara itu, John Herdman mengaku puas dengan kemenangan yang diraih Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut menilai taktik yang diterapkannya mulai berjalan dengan baik.
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"Tadi merupakan penampilan tim yang sangat kuat. Kami bisa memberikan menit bermain yang berharga kepada setiap pemain, dan itu merupakan salah satu target penting bagi kami. Kami mulai melihat tanda-tanda yang jelas dari identitas taktik kami, dan tim menunjukkan perkembangan yang baik hari ini," ujar John Herman yang dikutip dari laman Kita Garuda, Kamis (23/7).
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