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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 21 Juni 2026 | 03.55 WIB

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: Tugas Berat Sebastian Beccacece Taklukkan Blue Wave

Enner Valencia menjadi andalan Ekuador saat menghadapi Curacao pada laga krusial Grup E Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium. (Instagram @latriecu) - Image

Enner Valencia menjadi andalan Ekuador saat menghadapi Curacao pada laga krusial Grup E Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium. (Instagram @latriecu)

JawaPos.com — Ekuador wajib mengalahkan Curacao pada matchday kedua Grup E Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium, Minggu (21/6/2026) pukul 07.00 WIB, untuk menjaga peluang lolos ke babak 32 besar.

Kekalahan 0-1 dari Pantai Gading pada laga pembuka membuat tim asuhan Sebastian Beccacece berada dalam tekanan dan tidak boleh kehilangan poin lagi.

Bisakah Ekuador Bangkit Setelah Kekalahan Menyakitkan?

Ekuador datang ke pertandingan ini dengan beban besar setelah tumbang akibat gol telat Amad Diallo saat menghadapi Pantai Gading.

Kekalahan tersebut mengakhiri rekor 19 pertandingan tanpa kalah yang mereka bangun selama hampir dua tahun.

Hasil itu menjadi pukulan telak bagi La Tri yang sebelumnya tampil cukup konsisten dalam berbagai laga internasional. Kini, kemenangan menjadi harga mati jika mereka ingin tetap berada dalam jalur menuju fase gugur.

Situasi grup juga memberikan peluang bagi Ekuador untuk segera memperbaiki posisi. Jerman dan Pantai Gading akan saling berhadapan pada matchday kedua sehingga tambahan tiga poin bisa menghidupkan kembali persaingan di Grup E.

Sebastian Beccacece kemungkinan tetap mempertahankan mayoritas pemain inti yang tampil pada laga pertama. Stabilitas tim dianggap lebih penting dibanding melakukan perubahan besar di tengah turnamen.

Mengapa Enner Valencia Tetap Jadi Kunci Permainan?

Enner Valencia masih menjadi figur sentral dalam permainan Ekuador meski kini telah berusia 36 tahun.

Editor: Banu Adikara
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