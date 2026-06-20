Prediksi Timnas Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Jadwal Siaran Langsung TV dan Live Streaming

JawaPos.com - Timnas Jerman dan Pantai Gading akan saling bertemu pada matchday 2 Piala Dunia 2026, Minggu (21/6) di BMO Field, Toronto, Amerika Serikat. Laga ini berpotensi menentukan tim pertama dari grup F yang mengamankan tiket ke babak 32 besar.

Timnas Jerman membawa modal apik jelang laga ini setelah meraih kemenangan telak 7-1 atas Curacao pada matchday 1 piala dunia. Hal senada juga dibawa Pantai Gading yang mampu mengalahkan Ekuador dengan skor tipis 1-0. Hasil positif tersebut membawa kedua tim mengoleksi tiga poin, dengan Jerman memuncaki klasemen karena keunggulan selisih gol.

Pada laga Jerman vs Pantai Gading malam ini, timnas Jerman asuhan Julian Nagelsmann jelas lebih diunggulkan. Kemampuan mencetak gol dan bertahan mumpuni menjadi sebab Jerman mulai diperhitungkan di Piala Dunia 2026.

Kombinasi para pemain berkualitas sepert Florian Wirtz, Jamal Musiala, hingga Kai Havertz, memberikan banyak variasi dalam membangun serangan. Sedangkan lini belakang yang dipimpin Joshua Kimmich dan Nico Schlotterbeck membuat kiper Manuel Neuer merasa aman.

Menghadapi Pantai Gading, Julian Nagelsmann mengisyaratkan tidak akan merubah susunan 11 pemain pertama.

"Kami tidak akan merombak pendekatan kami sepenuhnya, hanya akan ada beberapa penyesuaian untuk mencegah kesalahan dan untuk berada di posisi yang baik dalam hal menjaga serangan balik," jelas Nagelsmann dikutip dari laman resmi FIFA.

Meski demikian, bukan tidak mungkin perubahan akan dilakukan jelang laga karena sang wakil Afrika diakui Nagelsmann sebagai tim yang tidak dapat ditebak.

"Dalam kualifikasi Piala Dunia dan di Piala Afrika, Pantai Gading selalu bermain dengan sistem yang berbeda. Jadi kami tidak tahu persis apa yang harus diharapkan," ungkap Nagelsmann.