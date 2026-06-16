Kisah Sedih Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann: Kehilangan Ayah, Pensiun Dini, Kini Debut di Piala Dunia 2026

Pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann. (Istimewa)
JawaPos.com - Julian Nagelsmann dikenal sebagai salah satu pelatih muda paling berbakat dalam sepak bola modern. Namun di balik kesuksesan membawa Timnas Jerman ke Piala Dunia 2026, tersimpan kisah hidup yang jauh dari kata mudah.
Saat ini pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann menjadi termuda di antara 48 peserta Piala Dunia 2026. Di usianya yang masih relatif muda untuk seorang pelatih tim nasional, dia sudah dipercaya memimpin salah satu negara dengan sejarah sepak bola terbesar di dunia.
Namun perjalanan menuju titik tersebut tidak dibangun dari jalan yang mulus. Sebelum dikenal sebagai pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann sebenarnya memiliki impian menjadi pesepak bola profesional.
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Akan tetapi, harapan itu harus berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan. Pada usia 20 tahun, dia terpaksa mengakhiri karir bermain akibat cedera serius pada meniskus dan tulang rawan lutut.
Cedera tersebut membuatnya tidak lagi mampu melanjutkan karir di lapangan hijau. Keputusan pensiun di usia yang sangat muda tentu menjadi pukulan besar bagi seorang pemain yang masih memiliki banyak mimpi.
Meski demikian, Nagelsmann tidak menyerah. Dia mulai mengalihkan fokusnya ke dunia kepelatihan dan mengikuti berbagai kursus untuk membangun karir baru.
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Namun cobaan lain datang pada tahun yang sama. Dalam sebuah kesempatan, Nagelsmann pernah menceritakan bahwa saat mengikuti kursus pelatih, dosen memintanya keluar dari ruang kelas untuk menyampaikan sebuah kabar yang mengubah hidupnya selamanya. Ayahnya meninggal dunia akibat bunuh diri pada usia 56 tahun.
Peristiwa itu menjadi salah satu momen paling sulit dalam hidup Nagelsmann. Dia mengaku tidak pernah menerima penjelasan atau catatan apa pun yang ditinggalkan sang ayah.
Fakta lain yang baru diketahuinya setelah kepergian ayahnya juga cukup mengejutkan. Selama bertahun-tahun dia hanya mengetahui bahwa sang ayah bekerja sebagai tentara.
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