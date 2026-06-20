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Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 20 Juni 2026 | 18.23 WIB

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jerman vs Pantai Gading: Manuel Neuer Ingin Segel Tempat ke 32 Besar

Kiper timnas Jerman Manuel Neuer. (Dok. Manuel Neuer) - Image

Kiper timnas Jerman Manuel Neuer. (Dok. Manuel Neuer)

JawaPos.com - Manuel Neuer ingin timnas Jerman bisa segera memastikan tempat lolos ke babak 32 besar Piala Dunia saat melawan Pantai Gading. Laga Grup E tersebut dimainkan di BMO Field, Minggu (21/6) pukul 03.00 WIB.

Kiper Bayern Munchen tersebut menekankan bahwa timnas Jerman agar tidak melakukan kesalahan sendiri di turnamen piala dunia. Kecepatan pemain Pantai Gading akan selalu menjadi hal yang dikhawatirkan bagi Manuel Neuer.

"Saat lawan Pantai Gading, penting bagi timnas Jerman untuk menjaga formasi yang baik saat menguasai bola, mengurangi kesalahan ceroboh, dan memastikan kami terlindungi dengan baik di belakang bola saat menyerang," kata Manuel Neuer saat jumpa pers sebelum laga piala dunia yang dikutip dari laman DFB, Sabtu (20/6).

"Kami mengenal pemain mereka. Mereka semua memiliki kecepatan, terutama para penyerang mereka. Itu berarti kami tidak boleh lengah sedetik pun. Kami harus tetap waspada setiap saat dan bereaksi cepat dalam transisi, baik dengan maupun tanpa bola," jelas kiper 40 tahun itu.

Para pemain Jerman ingin mencapai tujuan untuk segera mengamankan tiket lolos ke babak 32 besar. Itu berarti, mereka sangat fokus untuk bisa mengalahkan Pantai Gading.

Jika lolos ke babak gugur, timnas Jerman bakal punya peluang melawan Prancis. Namun, Neuer belum mau memikirkannya dan fokus menghadapi Pantai Gading.

"Itulah tujuan kami. Semuanya ada di tangan kami sendiri. Kami memulai dengan baik dan kami tidak ingin menengok ke belakang pada turnamen sebelumnya. Para pemain juga tidak memikirkan hal itu; semua fokus kami adalah pada langkah selanjutnya, dan bagi kami itu berarti Pantai Gading. Kami akan menghadapi tim yang sangat kuat di Toronto, tetapi kami benar-benar siap. Kami tahu apa yang harus diharapkan, dan saya pikir Pantai Gading juga tahu apa yang harus diharapkan," terang kiper yang punya koleksi satu gelar Piala Dunia tersebut.

"Akan menjadi sesuatu yang istimewa bagi kami untuk mengamankan tempat kami setelah dua pertandingan. Kemudian kami dapat mulai melihat lebih jauh ke depan. Sudah banyak pembicaraan tentang Prancis, tetapi kami tidak melihat sejauh itu. Kami hanya ingin fokus pada pertandingan berikutnya," sambung Neuer.

Prediksi susunan pemain Jerman vs Pantai Gading

Timnas Jerman dan Pantai Gading sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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