Jalan Panjang Menuju Tim Elite Asia: Ekuador jadi Ujian Perdana Uzbekistan di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Pertandingan melawan Ekuador menjadi momen yang menarik untuk disimak bagi Timnas Uzbekistan. Terlepas dari hasil yang akan diperoleh nanti, laga tersebut bisa menjadi simbol dimulainya era baru sepak bola Uzbekistan yang diprediksi akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Uzbekistan menunjukkan kemajuan yang konsisten, baik di level senior maupun kelompok umur.

Mereka tidak lagi sekadar menjadi tim pelengkap di Asia, tetapi mulai menunjukkan kapasitas sebagai calon kekuatan baru yang mampu bersaing dengan negara-negara mapan seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, hingga Australia.

Di level senior, Uzbekistan saat ini masih memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang menjadi tulang punggung tim.

Salah satu nama yang paling dikenal adalah Eldor Shomurodov yang selama bertahun-tahun menjadi andalan di lini depan. Kehadiran pemain senior seperti Shomurodov memberikan keseimbangan sekaligus menjadi mentor bagi para pemain muda yang mulai bermunculan.

Sorotan terbesar tentu mengarah kepada generasi baru Uzbekistan. Bek muda Abdukodir Khusanov menjadi salah satu talenta yang paling menjanjikan.

Perkembangannya dalam beberapa musim terakhir membuat namanya mulai mendapat perhatian luas. Selain Khusanov, ada juga Abbasbek Fayzullaev yang dikenal memiliki kreativitas tinggi dan kemampuan menyerang yang sangat menjanjikan.

Namun kekuatan Uzbekistan tidak hanya bergantung pada dua nama tersebut. Fondasi mereka terlihat kuat karena prestasi di kelompok umur terus mengalir dalam beberapa tahun terakhir.