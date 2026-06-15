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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 15 Juni 2026 | 16.05 WIB

Hasil Pantai Gading vs Ekuador di Piala Dunia 2026:  Amad Diallo Jadi Pahlawan! Gajah Afrika Menang 1-0

Amad Diallo merayakan gol kemenangan Pantai Gading ke gawang Ekuador pada laga Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial. (CAF) - Image

Amad Diallo merayakan gol kemenangan Pantai Gading ke gawang Ekuador pada laga Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial. (CAF)

JawaPos.com — Timnas Pantai Gading meraih kemenangan penting pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ekuador 1-0 di Stadion Lincoln Financial, Senin (15/6/2026) pagi WIB.

Gol tunggal Amad Diallo pada menit ke-90 memastikan Gajah Afrika mengamankan tiga poin setelah pertandingan berlangsung ketat selama 90 menit.

Pantai Gading dan Ekuador sama-sama tampil agresif sepanjang pertandingan.

Meski babak pertama berakhir tanpa gol, kedua tim menciptakan sejumlah peluang berbahaya yang membuat laga berlangsung menarik hingga menit akhir.

Bagaimana Jalannya Babak Pertama?

Babak pertama berakhir dengan skor kacamata meski Ekuador tampil cukup mengancam sejak awal pertandingan.

Tim asal Amerika Selatan itu bahkan dua kali hampir memecah kebuntuan melalui peluang yang membentur mistar gawang Pantai Gading.

Pantai Gading berusaha mengimbangi permainan lawan dengan mengandalkan kecepatan serangan balik. Namun, solidnya pertahanan kedua tim membuat tidak ada gol yang tercipta hingga turun minum.

Mengapa Babak Kedua Berlangsung Lebih Intens?

Editor: Edi Yulianto
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