Prediksi Timnas Pantai Gading vs Ekuador: Duel Kekuatan Afrika dan Amerika Selatan di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Laga antara Timnas Pantai Gading dan Ekuador pada matchday pertama Grup E Piala Dunia 2026 menjadi salah satu pertandingan yang menarik untuk disaksikan.

Meski tidak dihuni negara-negara favorit juara dunia, pertemuan Timnas Pantai Gading dan Ekuador menyimpan banyak cerita dan potensi kejutan yang bisa memengaruhi persaingan di grup sejak awal turnamen piala dunia.

Pertandingan yang akan berlangsung di Lincoln Financial Field, Philadelphia, pada Senin (15/6) pagi WIB, menjadi momen penting bagi Timnas Pantai Gading dan Ekuador mengawali perjalanan di piala dunia dengan hasil positif. Tiga poin di laga pembuka tentu akan menjadi modal berharga dalam upaya lolos ke fase gugur.

Pantai Gading datang ke Amerika Serikat dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk Les Elephants itu menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak ditangani Emerse Fae.

Kesuksesan menjuarai Piala Afrika menjadi titik balik yang mengembalikan optimisme publik sepak bola Pantai Gading setelah sempat mengalami masa transisi generasi. Kembalinya Pantai Gading ke panggung Piala Dunia setelah absen sejak edisi 2014 menjadi bukti bahwa mereka kembali berada di jalur yang tepat.

Skuad yang dimiliki saat ini dinilai cukup seimbang, memadukan pengalaman sejumlah pemain senior dengan energi pemain muda yang sedang berkembang di kompetisi Eropa.

Di lini tengah, keberadaan Franck Kessie dan Ibrahim Sangare memberikan keseimbangan permainan. Keduanya dikenal memiliki kemampuan menjaga tempo sekaligus membantu pertahanan. Sementara itu, sektor sayap menjadi salah satu kekuatan utama Pantai Gading berkat kecepatan dan kreativitas pemain seperti Amad Diallo, Simon Adingra, hingga Nicolas Pepe.

Pilihan di lini depan juga semakin beragam. Kehadiran Elye Wahi dan Ange-Yoan Bonny memberikan alternatif baru bagi Emerse Fae dalam merancang strategi menyerang.