Merasa Didiskriminasi di Piala Dunia 2026, Iran Siapkan Gugatan Resmi ke FIFA

Timnas Iran vs Selandia Baru. (Dok. Instagram @iran_football_federation)
JawaPos.com - Iran berencana mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil selama keikutsertaan mereka di Piala Dunia 2026.
Keluhan tersebut disampaikan oleh Federasi Sepak Bola Iran (FIFRI) yang menilai sejumlah kebijakan yang diterapkan terhadap tim nasional mereka berbeda dibandingkan negara peserta lainnya.
Menurut laporan media olahraga Prancis, L'Équipe, pihak federasi Iran menyoroti beberapa kendala yang mereka hadapi sejak turnamen berlangsung.
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah persoalan visa yang disebut berdampak langsung terhadap persiapan tim.
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FIFRI mengklaim bahwa sejumlah pemain dan anggota rombongan mengalami kesulitan mendapatkan izin masuk, bahkan ada yang visanya ditolak.
Situasi tersebut dinilai mengganggu proses persiapan tim menjelang pertandingan penting di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut.
Tidak hanya itu, Iran juga mengaku mendapatkan pembatasan perjalanan yang tidak dialami peserta lain.
Mereka disebut hanya diizinkan tiba di lokasi pertandingan satu hari sebelum laga berlangsung. Kondisi tersebut membuat waktu adaptasi tim menjadi sangat terbatas, baik dari sisi pemulihan fisik maupun penyesuaian dengan lingkungan pertandingan.
Keluhan lain yang disampaikan federasi adalah kewajiban bagi tim untuk segera kembali ke Meksiko sesaat setelah pertandingan selesai dimainkan.
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