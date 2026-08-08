FIFA Cairkan Hadiah Piala Arab kepada Yordania Setelah Tertunggak dan Picu Kritik Asosiasi

Pangeran Ali bin Hussein dan Presiden FIFA Gianni Infantino (Flashscore)
JawaPos.com – FIFA akhirnya membayarkan uang hadiah yang tertunggak kepada para pemain dan staf tim nasional Yordania atas keberhasilan mereka mencapai final Piala Arab 2025 di Qatar.
Dilansir dari laman Flashscore pada Sabtu (8/8), Presiden Asosiasi Sepak Bola Yordania (FAJ), Pangeran Ali bin Hussein, mengonfirmasi bahwa pembayaran tersebut telah diterima pada Kamis setelah sebelumnya tertunda sejak Desember.
Pangeran Ali bin Hussein menyebut dana tersebut seharusnya diterima oleh para pemain dan staf pelatih sekitar delapan bulan lalu.
Pembayaran itu dilakukan hanya dua hari setelah Pangeran Ali menuduh FIFA melakukan pemerasan terkait tekanan politik dalam organisasi sepak bola dunia tersebut.
Pangeran Ali sebelumnya mengkritik Presiden FIFA Gianni Infantino dan menyebut adanya dugaan tawaran bantuan untuk menyelesaikan persoalan FAJ sebagai imbalan atas dukungan terhadap kepemimpinan FIFA.
Meski demikian, Pangeran Ali menyambut pembayaran hadiah tersebut sebagai perkembangan positif bagi para pemain dan staf tim nasional Yordania.
Pangeran Ali menegaskan bahwa pencairan dana tersebut tidak mengubah sikapnya terhadap kepemimpinan FIFA.
Pangeran Ali menyatakan FAJ dan dirinya tetap tidak akan mendukung Infantino dalam proses pemilihan presiden FIFA serta menilai keterlambatan pembayaran tersebut mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam organisasi.
FIFA sendiri belum memberikan tanggapan terhadap tuduhan Pangeran Ali mengenai dugaan tekanan dan tawaran bantuan tersebut.
FIFA sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf kepada para anggotanya atas kesalahan terkait proposal yang dibatalkan untuk menjual hak komersial Piala Dunia. Kepemimpinan FIFA juga kembali menyatakan dukungan kepada Infantino setelah menggelar pertemuan krisis di Maroko pada Rabu.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol
Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan
Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!