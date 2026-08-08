FIFA Cairkan Hadiah Piala Arab kepada Yordania Setelah Tertunggak dan Picu Kritik Asosiasi

JawaPos.com – FIFA akhirnya membayarkan uang hadiah yang tertunggak kepada para pemain dan staf tim nasional Yordania atas keberhasilan mereka mencapai final Piala Arab 2025 di Qatar.

Dilansir dari laman Flashscore pada Sabtu (8/8), Presiden Asosiasi Sepak Bola Yordania (FAJ), Pangeran Ali bin Hussein, mengonfirmasi bahwa pembayaran tersebut telah diterima pada Kamis setelah sebelumnya tertunda sejak Desember.

Pangeran Ali bin Hussein menyebut dana tersebut seharusnya diterima oleh para pemain dan staf pelatih sekitar delapan bulan lalu.

Pembayaran itu dilakukan hanya dua hari setelah Pangeran Ali menuduh FIFA melakukan pemerasan terkait tekanan politik dalam organisasi sepak bola dunia tersebut.

Pangeran Ali sebelumnya mengkritik Presiden FIFA Gianni Infantino dan menyebut adanya dugaan tawaran bantuan untuk menyelesaikan persoalan FAJ sebagai imbalan atas dukungan terhadap kepemimpinan FIFA.

Meski demikian, Pangeran Ali menyambut pembayaran hadiah tersebut sebagai perkembangan positif bagi para pemain dan staf tim nasional Yordania.

Pangeran Ali menegaskan bahwa pencairan dana tersebut tidak mengubah sikapnya terhadap kepemimpinan FIFA.

Pangeran Ali menyatakan FAJ dan dirinya tetap tidak akan mendukung Infantino dalam proses pemilihan presiden FIFA serta menilai keterlambatan pembayaran tersebut mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam organisasi.

FIFA sendiri belum memberikan tanggapan terhadap tuduhan Pangeran Ali mengenai dugaan tekanan dan tawaran bantuan tersebut.