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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 9 Agustus 2026 | 03.06 WIB

FIFA Dikabarkan Setujui India Bentuk Dua Tim untuk Hadapi Padatnya Agenda September-Oktober 2026

Timnas India. (Istimewa) - Image

Timnas India. (Istimewa)

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola India (AIFF) dikabarkan mendapat persetujuan FIFA untuk membentuk dua tim nasional sekaligus pada agenda FIFA Matchday September-Oktober 2026.

Kabar tersebut disampaikan oleh media lokal India. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi dua agenda yang harus dijalani India dalam waktu berdekatan.

Tim pertama dijadwalkan mengikuti FIFA ASEAN Cup yang berlangsung pada 21 September hingga 3 Oktober 2026. Sementara itu, tim lainnya dipersiapkan untuk menghadapi Brasil dalam pertandingan persahabatan pada 3 Oktober 2026.

Jika informasi tersebut benar, India akan menghadapi jadwal yang cukup padat. Mereka bahkan berpeluang menjadi satu-satunya negara yang memainkan lima pertandingan FIFA dalam satu periode FIFA Matchday.

Pembentukan dua tim menjadi solusi agar India tetap bisa mengikuti turnamen sekaligus menjalani laga persahabatan melawan Brasil. 

Dengan begitu, agenda yang sudah disusun tidak perlu mengorbankan salah satu pertandingan.

Pertandingan menghadapi Brasil tentu menjadi salah satu agenda yang paling menarik perhatian. 

Brasil merupakan salah satu kekuatan terbesar dalam sepak bola dunia, sehingga laga tersebut berpotensi menjadi pengalaman berharga bagi para pemain India.

Di sisi lain, keputusan India untuk membagi skuad juga menarik untuk dilihat dari sisi regulasi FIFA. Sebab, FIFA Matchday pada dasarnya menjadi periode yang memungkinkan tim nasional menjalani pertandingan internasional sesuai kalender yang telah ditetapkan.

Editor: Banu Adikara
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