Prediksi Lengkap Skotlandia vs Brasil: Cunha dan Kesialan Nomor 9, Selecao Sulit Cetak 4 Gol sejak Era Ronaldo

JawaPos.com – Matheus Cunha disebut-sebut sebagai The New R9. Itu adalah akronim nama Ronaldo Luis Nazario de Lima, striker Brasil di Piala Dunia 2002 dan 2006. Kebetulan, Cunha di Piala Dunia 2026 mengenakan jersey nomor punggung 9 dan dipercaya main posisi nomor 9.

Cunha telah menunjukkan produktivitas dengan mencetak brace (dua gol) dalam kemenangan 3-0 Brasil atas Haiti (20/6). Striker Manchester United itu pun hanya butuh dua gol lagi untuk memutus catatan negatif striker Selecao—sebutan Brasil—yang tidak pernah mencapai lebih dari tiga gol sejak era Ronaldo.

Kesempatan Cunha mencatatkan namanya di papan skor kembali terbuka saat Brasil menantang Skotlandia dalam matchday terakhir Grup C di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, dini hari nanti (siaran langsung TVRI Sport pukul 05.00 WIB).

Awalnya Ingin Pakai Nomor 10 Kepada Globo Esporte, Cunha mengaku semula tidak berencana memilih nomor 9, melainkan nomor 10. Akan tetapi, dipanggilnya Neymar Jr yang kemudian memilih nomor 10 membuat Cunha harus berpindah ke nomor 9.

Nomor itu sebenarnya sama seperti nomor Cunha di United. Bedanya, bersama The Red Devils—julukan United—striker 27 tahun itu lebih bermain melebar di sayap kiri.

“Terlepas tekanan yang sering diterima (pemakai nomor 9 di Selecao, Red), aku akan melakukan segalanya untuk timnas. Aku mencoba melihat sisi positifnya. Banyak pemain hebat yang mengenakannya dan bisa tampil bagus,” tutur Cunha.

Lebih Fleksibel dari Thiago Ada dua pemain bertipikal nomor 9 di skuad Brasil saat ini. Selain Cunha, juga Igor Thiago. Musim lalu Thiago lebih ganas di klub. Dia mengoleksi 25 gol dari 40 laga bersama Brentford FC. Sementara Cunha mencetak 10 gol dari 35 laga dengan United.

Thiago juga dipercaya sebagai starter saat Brasil mengawali Piala Dunia 2026 lawan Maroko (14/6). Akan tetapi, Cunha yang kemudian masuk menggantikan Thiago bermain lebih impresif dan dinamis. Karakter yang lebih “diterima” oleh pemain Selecao lainnya di lini serang.

“Dia lebih punya mobilitas (ketimbang Thiago). Saat dia bermain, dia memudahkanku melakukan pergantian posisi,” ucap gelandang serang Brasil Lucas Paqueta dilansir dari Radio Italia.