Prediksi Skotlandia vs Brasil di Piala Dunia 2026: Tim Samba Diperkirakan Tak Akan Bertahan, Siap Menyerang Demi ke 32 Besar!

JawaPos.com - Pertandingan antara Skotlandia dan Brasil pada matchday terakhir Grup C Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik yang tersaji pada fase grup.

Duel yang berlangsung di Miami Stadium, Kamis (25/6/2026), akan menentukan nasib kedua tim, terutama bagi Skotlandia yang masih berjuang mengamankan tempat di babak berikutnya.

Memasuki laga ketiga, situasi klasemen membuat pertandingan ini memiliki tensi yang tinggi. Brasil berada di posisi teratas grup dengan koleksi empat poin hasil satu kemenangan dan satu kali imbang.

Sementara itu, Skotlandia menempati posisi ketiga dengan tiga poin setelah meraih kemenangan tipis atas Haiti dan kalah saat menghadapi Maroko.

Bagi Brasil, hasil imbang berpotensi cukup untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Namun tim asuhan Carlo Ancelotti tentu tidak ingin mengambil risiko dengan bermain terlalu defensif.

Selecao diperkirakan tetap mengincar kemenangan untuk memastikan posisi terbaik di klasemen dan menghindari lawan berat pada babak selanjutnya.

Dari sisi performa, Brasil tampil cukup meyakinkan dalam dua pertandingan pertama. Mereka membuka turnamen dengan hasil imbang melawan Maroko sebelum menunjukkan kualitas sesungguhnya saat mengalahkan Haiti dengan skor telak 3-0. Dalam laga tersebut, lini serang Brasil terlihat jauh lebih efektif dibanding pertandingan sebelumnya.

Keberadaan Vinicius Junior menjadi salah satu faktor yang membuat Brasil begitu berbahaya. Kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta pergerakan tanpa bola yang dimiliki pemain sayap itu mampu membuka ruang bagi rekan-rekannya.