Enam Bintang Piala Dunia 2026 yang Sebenarnya Bisa Membela Timnas Inggris

Enam bintang Piala Dunia 2026 termasuk Michael Olise, sebenarnya bisa membela timnas Inggris. (ig @m.ollise)
JawaPos.com - Penampilan gemilang para bintang di Piala Dunia 2026 menghadirkan satu pertanyaan menarik bagi para penggemar Inggris: bagaimana jika mereka mengenakan seragam The Three Lions timnas Inggris?
Beberapa pemain yang kini menjadi andalan negara lain ternyata memiliki hubungan kuat dengan Inggris. Ada yang lahir di sana, ada pula yang pernah memperkuat tim kelompok umur Inggris sebelum akhirnya memilih jalan berbeda.
Melansir Mirror, berikut enam nama yang sebenarnya bisa saja menjadi bagian dari skuad Inggris.
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Michael Olise menjadi salah satu pemain paling menonjol di turnamen setelah membantu Prancis bangkit dan mengalahkan Senegal. Didier Deschamps bahkan memuji kontribusi pemain berusia 24 tahun itu di lini tengah.
Lahir di Hammersmith dan tumbuh besar di London, Olise memiliki ayah berdarah Inggris-Nigeria dan ibu keturunan Prancis-Aljazair. Kondisi tersebut memberinya empat pilihan tim nasional.
Gareth Southgate dan staf pelatih Inggris sebenarnya sudah lama memantau perkembangan Olise. Namun, sang pemain akhirnya memilih Prancis, negara yang menurutnya selalu menjadi impian untuk dibela.
Jamal Musiala merupakan salah satu kehilangan terbesar Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Meski lahir di Jerman, Musiala pindah ke Inggris pada usia tujuh tahun dan sempat memperkuat timnas Inggris mulai level junior hingga U-21. Namun, pendekatan agresif dari Jerman membuat sang gelandang kreatif memilih Die Mannschaft.
Joachim Low bahkan telah memberi jaminan bahwa Musiala akan masuk skuad Euro 2020 jika memilih Jerman, sesuatu yang tidak dilakukan Inggris.
Banyak yang lupa bahwa Erling Haaland lahir di Leeds ketika ayahnya, Alf-Inge Haaland, masih bermain di Inggris. Karena lahir di wilayah Inggris, penyerang Manchester City tersebut sebenarnya memenuhi syarat untuk membela The Three Lions.
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