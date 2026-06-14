Drama Timnas Inggris Kemalingan Berlanjut! FBI hingga Otoritas AS Buru Pelaku Pencurian di Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Timnas Inggris menjadi korban pencurian perlengkapan menjelang menjalani latihan perdana di Kansas City, Amerika Serikat, pada Sabtu (13/6/2026).

Insiden yang terjadi saat proses pengiriman perlengkapan dari Florida itu membuat aparat lokal, negara bagian, hingga federal turun tangan memburu pelaku beberapa hari sebelum Inggris memulai perjuangan di Piala Dunia 2026.

Bagaimana Kronologi Pencurian Perlengkapan Timnas Inggris?

Pencurian terjadi saat perlengkapan Timnas Inggris dikirim melalui jalur darat dari Florida menuju Swope Soccer Village di Kansas City.

Sejumlah barang penting dilaporkan hilang setelah kendaraan pengangkut perlengkapan dibobol oleh pelaku yang hingga kini masih diburu pihak berwenang.

Laporan BBC menyebutkan bola dan sepatu termasuk di antara barang yang dicuri dalam insiden tersebut.

Kejadian itu menambah drama yang harus dihadapi skuad asuhan Thomas Tuchel menjelang pertandingan pertama mereka di Piala Dunia 2026.

Kasus ini langsung mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Kansas City karena melibatkan salah satu tim besar yang menjadi peserta turnamen sepak bola terbesar di dunia.