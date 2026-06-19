Kabar Terbaru Cedera Harry Kane dan Declan Rice usai Laga Timnas Inggris Kontra Kroasia

Harry Kane dan Declan Rice dalam kondisi baik usai kemenangan Inggris 4-2 atas Kroasia, siap hadapi Ghana di Piala Dunia 2026. (ig @harrykane)
JawaPos.com - Timnas Inggris mendapat kabar melegakan setelah kondisi kapten mereka Harry Kane dan gelandang andalan Declan Rice. Mereka tidak menunjukkan masalah serius usai kemenangan 4-2 atas Kroasia pada laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026.
Sebelumnya, Harry Kane dan Declan Rice sempat membuat pendukung timnas Inggris cemas setelah terlihat mengalami gangguan fisik saat laga perdana piala dunia 2026 di Stadion AT&T, Arlington, Texas.
Declan Rice ditarik keluar pada menit ke-72 dan digantikan Morgan Rogers. Gelandang Arsenal itu diketahui merasakan sedikit ketidaknyamanan di area punggung bawah hingga bagian atas otot paha belakangnya.
Namun, melansir The Standard, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menegaskan, keputusan mengganti Rice murni sebagai tindakan pencegahan.
“Declan menunjuk ke punggung bawahnya, bagian atas otot paha belakangnya dan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Saya tidak ingin mengambil risiko apa pun. Ini adalah saat untuk melindunginya. Pada akhirnya Declan meyakinkan saya bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak ada hal besar yang perlu dikhawatirkan," papar Thomas Tuchel.
Rice sendiri tampil solid sebelum ditarik keluar. Dia bahkan menyumbang assist untuk gol kedua Harry Kane melalui sepak pojok yang berhasil disundul dengan keras oleh striker Bayern Munich tersebut.
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Sementara itu, Harry Kane bermain penuh selama 90 menit dan mencetak dua gol dalam kemenangan atas Kroasia. Usai pertandingan, penyerang berusia 32 tahun itu sempat terlihat mengenakan perban di kaki kirinya saat menemui keluarga dan teman-temannya, memunculkan spekulasi soal kemungkinan cedera.
Namun, pembalutan tersebut ternyata hanya dilakukan untuk mengurangi efek kram setelah pertandingan yang menguras tenaga.
Kabar baiknya, baik Kane maupun Rice diperkirakan akan mengikuti sesi latihan penuh bersama skuad Inggris di Kansas City pada akhir pekan ini.
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