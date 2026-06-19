Michal Sadilek Kecewa Timnas Republik Ceko Gagal Tambah Gol usai Imbang Lawan Afrika Selatan

JawaPos.com - Michal Sadilek kecewa timnas Republik Ceko gagal menambah gol saat imbang dari Afrika Selatan. Laga piala dunia yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Jumat (18/6).

Gelandang timnas Republik Ceko berusia 27 tahun itu menilai Afrika Selatan tidak memiliki peluang berbahaya. Namun, penalti dari pemain Afrika Selatan Teboho Mokoena pada menit ke-83 diakui menyakitkan bagi Michal Sadilek.

"Kekecewaan melanda. Kami unggul 1-0 sepanjang pertandingan. Saya rasa, selain tendangan jarak jauh, mereka tidak menciptakan peluang nyata. Tentu saja, mereka memiliki berbagai peluang dari tepi kotak penalti, tetapi penalti ini sangat menyakitkan," kata Michal Sadílek kepada CT Sport yang dikutip dari laman FACR, Jumat (19/6).

Menurut Sadilek, timnas Republik Ceko bermain baik di semua babak. Namun di babak kedua, timnya gagal menambah keunggulan dan terlalu banyak membuang peluang.

"Kami memulai kedua babak dengan sangat baik dan sayang sekali kami tidak mencetak gol di babak kedua yang akan sangat membantu kami. Tentu saja, kita bisa terus melakukan itu. Masalahnya adalah kita membuang beberapa bola secara tidak perlu dan tidak berada di posisi yang menguntungkan," ujar Sadilek.

Pemain Slavia Prague tersebut merasa organisasi permainan timnas Republik Ceko berjalan dengan baik jika dibandingkan saat kalah dari Korea Selatan. Sayangnya, Afrika Selatan berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti.

"Saya rasa organisasi permainan jauh lebih baik daripada pertandingan sebelumnya. Saat menguasai bola di area bawah, kami terorganisir dengan baik. Kami pikir kami akan bermain satu lawan satu dan menahan beberapa blok pertahanan. Tetapi pada akhirnya, satu situasi menentukan segalanya. Untungnya, mereka mendapatkan penalti dan hasilnya 1-1. Ini sangat disayangkan," ucap Sadilek.