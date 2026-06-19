Prediksi Susunan Pemain Timnas Australia vs Amerika Serikat: Alessandro Circati Tegaskan Socceroos Andalkan Fisik Lagi

JawaPos.com - Alessandro Circati menegaskan tim nasional Australia bakal mengandalkan permainan fisik saat melawan tuan rumah Amerika Serikat. Laga Grup D tersebut bakal dimainkan di Lumen Field, Sabtu (20/6) pukul 02.00 WIB.

Setelah berhasil mengalahkan Turki di laga pembuka, Alessandro Circati ingin timnas Australia dilihat sebagai tim kuat daripada tim underdog. Dia berharap, siapapun yang melawan timnya akan mulai merasa khawatir.

"Saya harap kita mulai mendapatkan sedikit lebih banyak rasa hormat. Saya tidak ingin menjadi tim yang selalu diremehkan seumur hidup saya. Saya ingin menjadi tim yang selalu dihadapi semua orang dan mereka akan berkata, 'Ah, kita harus bermain melawan Australia,'" kata Alessandro Circati saat jumpa pers yang dikutip laman SBS News, Jumat (19/6).

Bek berusia 22 tahun tersebut mengaku timnas Australia akan mengandalkan permainan fisik. Circati mengatakan bahwa ada beberapa rekan setimnya terlihat tidak besar, tapi sangat kuat dalam fisik.

"Kami adalah tim yang sangat besar, tim yang sangat mengandalkan fisik. Bahkan pemain-pemain yang mungkin Anda lihat bukan pemain terbesar, menurut saya mereka sangat, sangat kuat secara fisik," ujar Circati.

Saat mengalahkan Turki, Circati menampilkan performa yang gemilang di lini belakang. Melansir Fotmob, dia melakukan enam sapuan dan empat blok untuk menahan serangan lawan.

Pemain yang membela Parma tersebut sering membantu penyerangan dengan memanfaatkan tingginya yang 190 cm. Di laga melawan Turki, Circati memiliki peluang sundulan pada menit ke-17.

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