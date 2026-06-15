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Andre Rizal Hanafi
Senin, 15 Juni 2026 | 15.29 WIB

Australia Temukan Generasi Baru di Piala Dunia 2026, Pemain Muda Langsung Unjuk Gigi

Kiper Australia Patrick Beach. (instagram @socceroos) - Image

Kiper Australia Patrick Beach. (instagram @socceroos)

JawaPos.com - Timnas Australia mengirim pesan kuat di Piala Dunia 2026. Saat banyak negara masih mengandalkan pemain senior, Socceroos justru tampil dengan wajah baru melalui deretan pemain muda yang dipercaya pelatih Tony Popovic.

Hasil positif saat menghadapi Turki tidak hanya menghadirkan kemenangan penting, tetapi juga menjadi bukti bahwa regenerasi skuad Australia mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan.

Pelatih Tony Popovic memberikan kepercayaan kepada sejumlah pemain muda yang diproyeksikan menjadi fondasi Australia untuk masa depan.

Perubahan tersebut terlihat hampir di seluruh lini. Di posisi penjaga gawang, Patrick Beach yang baru berusia 22 tahun dipercaya menjadi starter.

Keputusan ini cukup menarik mengingat selama bertahun-tahun Australia identik dengan sosok Mathew Ryan yang berpengalaman di level internasional.

Di lini belakang, Australia juga mulai memasuki fase regenerasi. Nama Miloš Degenek yang sebelumnya sering menjadi pilihan utama kini mulai tergeser.

Sebagai gantinya, Alessandro Circati yang baru berusia 22 tahun mendapat kesempatan tampil sejak menit awal. Bek milik Parma tersebut berduet dengan Harry Souttar yang kini berada di usia matang sebagai seorang pemain bertahan.

Perubahan serupa terjadi di sektor tengah. Beberapa nama senior seperti Jackson Irvine, Aziz Behich, dan Craig Goodwin tidak masuk dalam susunan pemain utama.

Tony Popovic memilih memberi ruang kepada Connor Metcalfe, Paul Okon-Engstler, dan Aiden O'Neill untuk mengendalikan permainan.

Keputusan tersebut sempat menimbulkan tanda tanya karena Australia sedang menghadapi pertandingan penting.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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