Adrien Rabiot Kritik Rumput Stadion MetLife: Terasa Seperti Rumput Sintesis

Gelandang timnas Prancis Adrien Rabiot kritik kualitas rumput Stadion MetLife. (ig @adrienrabiot_25)
JawaPos.com - Timnas Prancis sukses mengawali kiprah mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Senegal di New Jersey. Namun, hasil positif tersebut tidak membuat Adrien Rabiot sepenuhnya puas.
Gelandang timnas Prancis berusia 31 tahun itu justru menyoroti kondisi lapangan Stadion MetLife. Menurut Adrien Rabiot, kualitas rumput di stadion yang akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia itu jauh dari ideal.
Melansir BBC, Adrien Rabiot, yang bermain penuh dan menyumbang assist untuk gol kedua Bradley Barcola, mengaku kurang nyaman dengan permukaan lapangan yang digunakan di piala dunia kali ini.
"Lapangan... saya bahkan tidak tahu apakah bisa disebut lapangan. Rasanya lebih seperti permukaan buatan - cukup keras dan cukup kaku," kata Rabiot usai pertandingan.
Keluhan dari pemain Prancis tersebut bukan yang pertama muncul selama turnamen berlangsung. Sebelumnya, penyerang Brasil Vinicius Junior juga mengkritik kondisi lapangan setelah timnya bermain imbang 1-1 melawan Maroko pada laga pembuka.
Menurut bintang Real Madrid itu, cuaca panas membuat permukaan lapangan menjadi cepat kering sehingga memengaruhi kualitas permainan. "Di babak kedua, dengan cuaca panas, lapangan menjadi sangat cepat kering. Permainan menjadi sangat lambat dan kami tidak bisa menemukan ritme permainan kami," ujar Vinicius.
Stadion MetLife yang berkapasitas 78.576 penonton sejatinya merupakan markas dua tim NFL, New York Giants dan New York Jets. Sebelum Piala Dunia digelar, stadion tersebut menggunakan rumput sintetis.
Untuk keperluan turnamen, penyelenggara memasang lapangan rumput sementara sebagai pengganti permukaan buatan yang selama ini digunakan. Meski demikian, kualitas lapangan masih menjadi sorotan para pemain.
Menariknya, permukaan sintetis MetLife memang memiliki reputasi yang kurang baik di kalangan NFL. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pemain mengalami cedera serius di stadion tersebut.
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