Masih Berusia 20 Tahun, Pemain Timnas Prancis Warren Zaire-Emery Hadapi Regulasi Tak Biasa di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Warren Zaire-Emery menjadi salah satu nama yang diproyeksikan memainkan peran penting bagi Timnas Prancis di Piala Dunia 2026.

Namun di luar urusan lapangan, gelandang muda berusia 20 tahun itu justru berpotensi menghadapi situasi unik selama turnamen berlangsung di Amerika Serikat.

Menurut laporan RMC Sport, Zaire-Emery kemungkinan tidak akan memiliki akses yang sama seperti sebagian besar rekan setimnya saat berada di hotel tim yang berlokasi di Massachusetts.

Penyebabnya bukan karena alasan teknis sepak bola, melainkan regulasi lokal yang berkaitan dengan area yang menyajikan minuman beralkohol.

Di beberapa wilayah Amerika Serikat, termasuk Massachusetts, akses ke area tertentu yang menyediakan alkohol dapat dibatasi bagi individu yang belum mencapai usia legal untuk mengonsumsi minuman tersebut.

Batas usia legal yang berlaku adalah 21 tahun, sementara Zaïre-Emery baru akan berusia 20 tahun saat Piala Dunia 2026 berlangsung.

Kondisi tersebut membuat pemain Paris Saint-Germain itu berpotensi tidak dapat memasuki sejumlah area tertentu di hotel tim, meskipun hanya untuk berkumpul bersama rekan-rekannya dan tanpa niat mengonsumsi alkohol.

Meski terdengar sepele, aturan tersebut menjadi salah satu konsekuensi yang harus dihadapi pemain muda di tengah ketatnya regulasi setempat.