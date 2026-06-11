Masih Berusia 20 Tahun, Pemain Timnas Prancis Warren Zaire-Emery Hadapi Regulasi Tak Biasa di Piala Dunia 2026

Warren Zaïre-Emery. (Istimewa)
JawaPos.com - Warren Zaire-Emery menjadi salah satu nama yang diproyeksikan memainkan peran penting bagi Timnas Prancis di Piala Dunia 2026.
Namun di luar urusan lapangan, gelandang muda berusia 20 tahun itu justru berpotensi menghadapi situasi unik selama turnamen berlangsung di Amerika Serikat.
Menurut laporan RMC Sport, Zaire-Emery kemungkinan tidak akan memiliki akses yang sama seperti sebagian besar rekan setimnya saat berada di hotel tim yang berlokasi di Massachusetts.
Penyebabnya bukan karena alasan teknis sepak bola, melainkan regulasi lokal yang berkaitan dengan area yang menyajikan minuman beralkohol.
Baca Juga:Sambut Piala Dunia 2026, Pemerintah Meksiko Terapkan Libur Sekolah dan WFH Saat Laga Pembuka
Di beberapa wilayah Amerika Serikat, termasuk Massachusetts, akses ke area tertentu yang menyediakan alkohol dapat dibatasi bagi individu yang belum mencapai usia legal untuk mengonsumsi minuman tersebut.
Batas usia legal yang berlaku adalah 21 tahun, sementara Zaïre-Emery baru akan berusia 20 tahun saat Piala Dunia 2026 berlangsung.
Kondisi tersebut membuat pemain Paris Saint-Germain itu berpotensi tidak dapat memasuki sejumlah area tertentu di hotel tim, meskipun hanya untuk berkumpul bersama rekan-rekannya dan tanpa niat mengonsumsi alkohol.
Meski terdengar sepele, aturan tersebut menjadi salah satu konsekuensi yang harus dihadapi pemain muda di tengah ketatnya regulasi setempat.
Terlepas dari situasi tersebut, Zaïre-Emery tetap menjadi salah satu talenta paling menjanjikan yang dimiliki Prancis.
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang