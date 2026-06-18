Hat-trick Lionel Messi Borong Rekor, Samai Capaian Miroslav Klose dan Ungguli Cristiano Ronaldo

JawaPos.com - Kapten Argentina Lionel Messi langsung mencatatkan sejumlah rekor dalam laga perdana di Piala Dunia 2026 kemarin (17/6).

Messi yang memborong tiga gol kemenangan Argentina atas Aljazair di Arrowhead Stadium, Kansas City, berhasil menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia dengan 16 gol.

Torehan itu sekaligus membuat Messi menorehkan rekor lainnya, yakni pencetak hat-trick tertua di Piala Dunia.

La Pulga alias Si Kutu –julukan Messi– mencetak hat-trick di usia 38 tahun 357 hari. Peraih delapan kali Ballon d’Or/Pemain Terbaik Dunia FIFA itu mengungguli rekor Cristiano Ronaldo (Portugal) yang mencetak hat-trick pada usia 33 tahun 130 hari di Piala Dunia 2018.