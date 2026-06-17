Dari Piala Dunia 1998 hingga 2026! Kisah Unik Warisan Darah Bapak dan Anak Lintas Generasi di Timnas Argentina

JawaPos.com — Timnas Argentina berpeluang mencatat sejarah baru pada Piala Dunia 2026 ketika Nico Paz dan Giuliano Simeone masuk skuad La Albiceleste. Dua pemain yang lahir di luar Argentina itu mengikuti jejak sang ayah, Pablo Paz dan Diego Simeone, yang pernah membela negaranya pada Piala Dunia 1998 di Prancis.

Fenomena tersebut bukan sekadar kisah regenerasi biasa.

Jika Nico Paz dan Giuliano Simeone tampil di Piala Dunia 2026, Argentina untuk pertama kalinya bisa memiliki lebih dari satu pemain kelahiran luar negeri dalam satu edisi Piala Dunia.

Bagaimana Nico Paz dan Giuliano Simeone Mengikuti Jejak Sang Ayah? Nico Paz lahir di Santa Cruz de Tenerife, Spanyol, saat ayahnya Pablo Paz berkarier di klub Tenerife.

Pablo merupakan bek asal Bahia Blanca yang sebelumnya menimba ilmu di Newell’s Old Boys dan sempat memperkuat Independiente sebelum berkiprah di Eropa.

Sementara itu, Giuliano Simeone lahir di Roma, Italia, ketika Diego Simeone masih bermain untuk Lazio.

Kini, Nico berkembang menjadi gelandang kreatif berkaki kiri bersama Como, sedangkan Giuliano menjelma sebagai winger pekerja keras yang memperkuat Atletico Madrid.

Keduanya digadang-gadang masuk skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026. Jika terpilih, mereka akan melanjutkan kisah keluarga yang sudah terjalin sejak era ayah mereka hampir tiga dekade lalu.