Klasemen Sementara Grup J Piala Dunia 2026: Timnas Argentina Memimpin!

JawaPos.com - Empat tim yang menghuni Grup J telah memainkan pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026. timnas Argentina yang tampil sempurna berhasil memuncaki klasemen sementara Grup J.

Timnas Argentina memulai kampanye mereka dengan melawan Aljazair di Stadion Arrowhead, Kansas City, Amerika Serikat, Rabu (17/6) pagi WIB. Tim berjuluk La Albiceleste itu tampil menjanjikan.

Timnas Argentina merebut tiga poin setelah mengalahkan Aljazair dengan skor telak 3-0. Menariknya, tiga gol tersebut diborong langsung oleh sang mega bintang, Lionel Messi (17’, 60’, 76’).

Tiga gol tersebut membuat Messi menjadi pemain pertama yang cetak hattrick di Piala Dunia 2026. Torehan tiga gol ini juga menjadikan pemain berjuluk La Pulga itu memuncaki daftar top skor sementara.

Lebih dari itu, Messi di ambang sejarah. Dia berhasil menyamai total gol yang dimiliki Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 16 gol.

Artinya, Messi memiliki peluang sangat besar untuk melampaui catatan gol yang dimiliki Klose. Sebab, perjalanannya bersama Argentina di Piala Dunia 2026 masih cukup panjang.

Beralih ke laga lain, yakni duel Austria kontra Yordania di San Francisco Bay Area Stadium, Amerika Serikat, Rabu (17/6) pukul 11.00 WIB. Das Team, julukan Austria, nyaris dikejutkan oleh lawannya yang merupakan tim debutan.

Untungnya, Austria berhasil mengunci kemenangan dengan skor 3-1. Gol kemenagan Das Team dicetak Romano Schmid (21’), gol bunuh diri Yazan Al Arab (76’) dan penalti Marko Arnautovic (90+12). Sementara satu gol Yordania dicetak Ali Olwan di menit ke-50.