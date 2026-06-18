Momen Tegang di Ruang Ganti Timnas Tunisia! Herve Renard Beri Teguran Keras demi Bangkitkan Semangat

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan cerita menarik di luar lapangan. Kali ini sorotan tertuju kepada pelatih Timnas Tunisia, Herve Renard, yang memberikan pidato penuh emosi kepada para pemainnya menjelang laga penting di turnamen tersebut.

Dalam cuplikan yang beredar luas, Renard terlihat berusaha membangkitkan semangat skuad Tunisia yang dinilai belum menunjukkan performa terbaik.

Pelatih asal Prancis itu menyampaikan pesan tegas sekaligus emosional agar para pemain menyadari besarnya kesempatan yang mereka miliki dengan tampil di panggung sepak bola terbesar dunia.

Renard mengingatkan bahwa banyak orang rela mengeluarkan biaya besar untuk datang langsung ke stadion dan memberikan dukungan kepada tim nasional mereka. Menurutnya, para pemain harus memahami besarnya harapan yang dibawa para suporter.

"Apakah kalian tahu berapa banyak uang yang dikeluarkan orang-orang untuk datang ke sini dan mendukung kalian?" ujar Renard dalam pidatonya.

Ia juga menyinggung konsekuensi yang akan diterima jika Tunisia gagal memenuhi ekspektasi. Renard menilai seluruh negara menaruh perhatian besar terhadap perjalanan tim di Piala Dunia dan hasil buruk akan menimbulkan kekecewaan yang luas.

Namun bagian paling menyentuh dari pidato tersebut terjadi ketika Renard berbicara mengenai pengalaman pribadinya. Ia mengaku pernah berada dalam situasi sulit ketika kehilangan pekerjaannya dan hanya bisa menyaksikan Piala Dunia dari depan layar televisi.

Pengalaman itu membuatnya memahami betapa istimewanya kesempatan yang saat ini dimiliki para pemain Tunisia. Karena itu, ia meminta anak asuhnya untuk tidak menyia-nyiakan momen berharga tersebut.