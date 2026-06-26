Prediksi Babak Gugur Piala Dunia 2026: 3 Alasan Bosnia Bisa Menyulitkan Timnas Aerika Serikat

Timnas Amerika Serikat wajib mewaspadai Bosnia & Herzegovina di babak 32 besar Piala Dunia 2026. (ig @usmnt)
JawaPos.com - Perjalanan timnas Amerika Serikat di fase grup Piala Dunia 2026 terbilang impresif. Tim asuhan Mauricio Pochettino amankan tiket ke babak 32 besar dan vakal meladeni tantangan Bosnia & Herzegovina.
Di atas kertas, timnas Amerika Serikat memang lebih difavoritkan di babak gugur piala dunia. Namun, Bosnia bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka sempat menahan Kanada dan bahkan mengejutkan Italia pada fase kualifikasi.
Melansir Sports Illustrated, berikut tiga alasan mengapa Bosnia berpotensi membuat langkah timnas Amerika Serikat di piala dunia tidak mudah.
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Bosnia datang ke turnamen ini sebagai salah satu tim dengan rata-rata tinggi badan terbaik. Keunggulan fisik itu menjadi modal besar, terutama dalam duel udara.
Duet bek tengah Tarik Muharemovic dan Nikola Katic memiliki postur di atas 185 cm, sementara striker veteran Edin Dzeko menjulang dengan tinggi sekitar 193 cm. Bahkan bek Stjepan Radeljic yang tingginya mencapai sekitar 201 cm siap menjadi opsi jika dibutuhkan.
Sebaliknya, Amerika Serikat bukan tim yang mengandalkan kekuatan fisik. Rata-rata tinggi skuad mereka berada di kisaran 180 cm sehingga duel udara berpotensi menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan Bosnia sepanjang pertandingan.
Bosnia juga memiliki senjata berbahaya di sektor sayap. Esmir Bajraktarevic, pemain berusia 21 tahun yang lahir di Wisconsin, Amerika Serikat, menjadi salah satu ancaman utama. Setelah sempat memperkuat tim muda Amerika, dia memilih membela Bosnia dan kini menjadi salah satu motor serangan mereka berkat kecepatan dan kemampuan dribelnya.
Di sisi lain terdapat Kerim Alajbegovic yang baru berusia 18 tahun. Winger muda tersebut tampil produktif musim ini dan menunjukkan performa impresif dalam laga melawan Qatar dengan torehan satu gol serta enam dribel sukses.
Duel antara kedua winger Bosnia melawan Sergiño Dest dan Antonee Robinson diprediksi menjadi salah satu kunci pertandingan.
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