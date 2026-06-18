Klasemen Sementara Grup L Piala Dunia 2026: Inggris Pertama, Kroasia Juru Kunci

JawaPos.com - Empat tim telah menuntaskan pertandingan pertamanya di Grup L Piala Dunia 2026. Berikut klasemen sementara grup tersebut.

Laga Grup L dibuka lebih dulu dengan pertandingan antara Inggris kontra Kroasia. Duel tersebut berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Amerika Serikat, Kamis (18/6/2026) dini hari WIB.

Inggris memulai kampanye mereka dengan sempurna. Meski permainan berlangsung cukup sengit, The Three Lions -julukan Timnas Inggris- berhasil keluar sebagai pemenang dengan menumbangkan Kroasia 4-2.

Gol-gol kemenangan Inggris dicetak via brace Harry Kane (12’ (P), 42’), Jude Bellingham (47’), dna Marcus Rashford (85’). Sementara dua gol Kroasia dicetak Martin Baturina (36’) dan Petar Musa (45+5’).

Sementara pada laga lainnya mempertemukan antara Ghana kontra Panama. Laga tersebut digelar di Toronto Stadium, Kanada, Kamis (18/6/2026) pagi WIB.

Pertandingan tersebut berjalan sangat sengit karena tidak ada gol yang tercipta hingga 90 menit jalannya laga. Namun, Ghana membuat kejutan di masa injury time.

Tim berjuluk Black Stars itu mencetak gol lewat sontekan Caleb Yirenkyi (90+5’). Alhasil, Ghana merebut tiga poin setelah menumbangkan Panama dengan skor tipis 1-0 dalam laga tersebut.

Dengan demikian, Ghana dan Inggris sama-sama mengoleksi tiga poin. Namun, The Three Lions berhak memimpin papan klasemen sementara Grup L. Sementara Panama mengekor di posisi ketiga, dan Kroasia di posisi buncit.