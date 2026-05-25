Erling Haaland Ungkap Pep Guardiola Bukan Alasan Utamanya di Manchester City 

Pep Guardiola bersama dengan Erling Haaland. (Visionhaus)
JawaPos.com - Kepergian Pep Guardiola dari Manchester City memunculkan banyak spekulasi soal masa depan para pemain bintang di Etihad Stadium, termasuk Erling Haaland.
Namun striker asal Norwegia itu sebenarnya sudah pernah memberikan sinyal cukup jelas beberapa bulan lalu: Guardiola bukan alasan utama dirinya memilih Manchester City.
Pernyataan tersebut kembali ramai dibicarakan setelah Guardiola dipastikan meninggalkan City lebih cepat dari kontraknya yang semula berlaku hingga 2027.
Haaland sebelumnya menandatangani kontrak baru bersama Manchester City pada Januari 2025 yang membuatnya bertahan hingga 2034.
Karena itu, muncul pertanyaan apakah kepergian Guardiola akan membuat sang striker mulai mempertimbangkan hengkang, apalagi Barcelona disebut tertarik memboyongnya sebagai penerus Robert Lewandowski.
Tetapi dalam wawancaranya di podcast The Rest is Football, Haaland menegaskan bahwa keputusan kariernya tidak pernah sepenuhnya bergantung pada seorang pelatih.
Ia bahkan mengingat pesan penting dari sang ayah, Alf-Inge Haaland.
"Saya ingat ayah saya pernah berkata... 10 tahun yang lalu, 'Jangan pernah pergi ke sebuah klub karena manajernya'."
Menurut Haaland, dunia sepak bola modern berubah terlalu cepat untuk membuat keputusan hanya berdasarkan sosok pelatih.
Meski bukan faktor utama kepindahannya, Haaland tetap mengakui Guardiola memiliki pengaruh besar dalam perkembangannya sebagai pemain.
