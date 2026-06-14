Nggak Bisa Main di Piala Dunia 2026! Thomas Partey Ditolak Masuk Kanada, FIFA Lepas Tangan, Ghana Meradang!

Gelandang Ghana, Thomas Partey, tidak dapat memasuki Kanada jelang laga Piala Dunia 2026 melawan Panama setelah permohonan visanya ditolak pemerintah Kanada. (Instagram/@thomaspartey5)
JawaPos.com - Thomas Partey dipastikan tidak bisa memperkuat Ghana pada pertandingan pembuka Grup L Piala Dunia 2026 melawan Panama setelah pemerintah Kanada menolak permohonan visanya.
Menanggapi polemik tersebut, FIFA menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan dalam urusan imigrasi dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada negara tuan rumah.
Gelandang Villarreal itu sebelumnya masuk dalam skuad Ghana yang bermarkas di Boston, Amerika Serikat. Namun, ketika Black Stars harus terbang ke Toronto untuk menghadapi Panama pada 17 Juni di BMO Field, Partey tidak memperoleh izin memasuki wilayah Kanada.
Melansir Give Me Sport, dalam pernyataan resminya, FIFA menjelaskan bahwa keputusan mengenai visa berada di tangan masing-masing pemerintah negara penyelenggara.
“FIFA dapat mengonfirmasi bahwa pemain Thomas Partey tidak dapat melakukan perjalanan dari markas tim Ghana di Boston, Amerika Serikat, ke Kanada untuk pertandingan pertama mereka melawan Panama pada Rabu, 17 Juni, karena permohonan visanya telah ditolak oleh pemerintah Kanada.”
“FIFA tidak terlibat dalam proses imigrasi negara tuan rumah, termasuk penentuan visa. Seperti pada turnamen FIFA sebelumnya, pemerintah tuan rumah pada akhirnya menentukan siapa yang menerima visa dan diizinkan masuk ke negara tersebut.”
Dengan demikian, badan sepak bola dunia tersebut mengambil posisi netral dan tidak akan mencampuri keputusan yang dibuat pemerintah Kanada.
Partey memasuki Piala Dunia 2026 dengan persoalan hukum yang masih berlangsung di Inggris. Mantan pemain Arsenal yang kini membela Villarreal itu didakwa atas lima tuduhan pemerkosaan dan satu tuduhan pelecehan seksual pada Juli 2025.
Belakangan, dua dakwaan tambahan juga muncul dari hasil penyelidikan terpisah yang berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran pada tahun 2020.
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