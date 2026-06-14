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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 14 Juni 2026 | 13.39 WIB

Ternyata Hoax! Harry Kane Dikabarkan Cuma Pakai Celana Dalam Akibat Timnas Inggris Kemalingan di Piala Dunia 2026

Harry Kane menjadi sorotan setelah video sesi pemotretan Timnas Inggris memperlihatkannya mengenakan celana dalam, tetapi momen itu tidak terkait kasus pencurian perlengkapan tim jelang Piala Dunia 2026. (Instagram @england) - Image

Harry Kane menjadi sorotan setelah video sesi pemotretan Timnas Inggris memperlihatkannya mengenakan celana dalam, tetapi momen itu tidak terkait kasus pencurian perlengkapan tim jelang Piala Dunia 2026. (Instagram @england)

JawaPos.com — Timnas Inggris kembali menjadi sorotan jelang laga perdana Grup L Piala Dunia 2026 melawan Kroasia. Bukan hanya karena kasus pencurian perlengkapan tim di Amerika Serikat, tetapi juga beredarnya kabar yang menyebut Harry Kane sampai hanya mengenakan celana dalam akibat insiden tersebut.

Faktanya, kejadian itu sama sekali tidak berkaitan dengan pencurian yang menimpa skuad The Three Lions.

Benarkah Harry Kane Hanya Pakai Celana Dalam Karena Perlengkapan Dicuri?

Tidak. Video yang memperlihatkan Harry Kane mengenakan celana dalam muncul dalam sesi pemotretan resmi Timnas Inggris menjelang Piala Dunia 2026, bukan karena perlengkapan tim hilang.

Rekaman tersebut berasal dari video behind the scenes yang diunggah akun resmi Timnas Inggris. Dalam proses pengambilan gambar, para pemain berganti pakaian dari seragam latihan ke busana formal untuk kebutuhan foto tim.

Di tengah proses pergantian pakaian itu, kamera tanpa sengaja menangkap Kane yang sedang berada di sisi lokasi syuting hanya mengenakan celana dalam.

Momen tersebut muncul sangat singkat dalam video dan langsung menjadi bahan candaan di media sosial.

Media Inggris The Sun melaporkan insiden itu sebagai kejadian ringan yang tidak disengaja. Namun, sejumlah penggemar kemudian mengaitkannya dengan kasus pencurian perlengkapan Timnas Inggris yang terjadi sehari sebelumnya.

Kabar yang beredar seolah-olah Kane kehilangan pakaian akibat pencurian pun akhirnya berkembang menjadi narasi yang menyesatkan.

Padahal, tidak ada laporan yang menyebut kapten Inggris itu kehilangan perlengkapan pribadi maupun seragam pertandingan.

Editor: Banu Adikara
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