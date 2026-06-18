Marko Arnautovic Kecewa Jadi Cadangan Meski Cetak Gol untuk Timnas Austria

Marko Arnautovic sempat kecewa dirinya bermain dari bangku cadangan saat laga kemenangan tim nasional Austria melawan Yordania. (FIFA)
JawaPos.com - Marko Arnautovic sempat kecewa dirinya bermain dari bangku cadangan saat laga kemenangan tim nasional Austria melawan Yordania. Laga yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan Levi's Stadium, Rabu (17/6).
Penyerang berusia 37 tahun tersebut mencetak gol pada menit ke-90+12 melalui tendangan penalti. Marko Arnautovic memuji kinerja rekan setimnya saat mengalahkan Yordania.
Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terakhir bagi Marko Arnautovic, dan dia berusaha memberikan yang terbaik bagi timnas Austria. Pemain Red Star Belgrade itu, juga sempat kecewa tidak terpilih menjadi starter meski pada akhirnya mampu mencetak gol.
"Saya sangat senang dan lega karena kami menang. Tentu saja, saya juga senang dengan gol saya, tetapi bagi saya, yang terpenting adalah tim. Tim telah memberikan segalanya," kata Marko Arnautovic yang dikutip dari Sky Sport Austria, Kamis (18/6).
"Ada sedikit rasa gugup di awal, Anda bisa merasakannya. Pada akhirnya, kami meraih kemenangan. Saya tidak peduli lagi dengan rekor yang saya miliki. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik di turnamen terakhir saya untuk tim. Duduk di bangku cadangan bukanlah perasaan yang menyenangkan. Tetapi saya masih di sini untuk mendukung tim di luar lapangan juga," imbuh eks pemain Inter Milan itu.
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Pada laga melawan Yordania, Ralf Ragnick lebih memilih Sasa Kalajdzic sebagai penyerang utama. Walaupun tidak mencetak gol, Arnautovic tetap memuji performanya.
"Saya harus mengatakan bahwa Sasa (Kalajdzic) pantas berada di tim. Saya sangat senang dengan performanya. Kemarin di stadion sudah luar biasa, tetapi hari ini bahkan lebih istimewa," pungkas Arnautovic.
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