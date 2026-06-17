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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 18 Juni 2026 | 03.28 WIB

Meski Bersinar, Haaland Menolak Disebut Striker Terbaik Dunia Saat Ini, Ini Alasannya

Selebrasi Erling Haaland saat Norwegia vs Irak. (FIFA) - Image

Selebrasi Erling Haaland saat Norwegia vs Irak. (FIFA)

JawaPos.com - Erling Haaland kembali mencuri perhatian publik sepak bola dunia. Namun kali ini bukan karena gol spektakuler atau rekor baru yang ia pecahkan, melainkan karena pernyataannya yang cukup rendah hati saat membahas status sebagai penyerang terbaik dunia.

Dalam sebuah wawancara yang dikutip ESPN Brasil, striker asal Norwegia itu mendapat pertanyaan apakah dirinya menganggap sebagai penyerang terbaik di dunia saat ini. Jawaban Haaland justru berbeda dari yang mungkin diharapkan banyak orang.

Pemain berusia 25 tahun tersebut mengakui dirinya masih berada di jajaran penyerang elite dunia. Akan tetapi, ia merasa belum layak disebut yang terbaik berdasarkan performa dan statistik musim ini.

"Saya akan bilang bahwa saya berada di puncak sana. Saya pikir saya tidak mencetak lebih banyak gol musim ini. Secara statistik, tidak, saya bukan yang terbaik," ujar Haaland.

Penyerang Manchester City itu kemudian menyebut dua nama yang menurutnya tampil lebih produktif sepanjang musim, yakni Harry Kane dan Kylian Mbappe.

Menurut Haaland, jumlah gol yang dicetak kedua pemain tersebut menjadi faktor utama mengapa ia belum bisa menempatkan dirinya di posisi teratas saat ini.

"Saya pikir Harry Kane dan Mbappe mencetak lebih banyak gol daripada saya dan itulah kenyataannya, jadi tidak, saya bukan," lanjutnya.

Pernyataan tersebut mendapat respons positif dari banyak penggemar sepak bola. Di tengah era ketika banyak pemain kerap menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi, Haaland justru memilih melihat fakta berdasarkan data dan performa di lapangan.

Meski tidak menobatkan dirinya sebagai yang terbaik, status Haaland sebagai salah satu striker paling berbahaya di dunia tetap tidak terbantahkan. 

Editor: Banu Adikara
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