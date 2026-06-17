Kisah Just Fontaine, Mesin Gol Prancis yang Cetak 13 Gol dalam Satu Piala Dunia

Just Fontaine. (Istimewa)
JawaPos.com - Pencapaian Kylian Mbappe di ajang Piala Dunia kembali menjadi perbincangan hangat pecinta sepak bola dunia.
Penyerang Timnas Prancis itu kini telah mengoleksi 13 gol di putaran final Piala Dunia, sebuah catatan yang menempatkannya sejajar dengan sejumlah legenda besar dalam sejarah turnamen paling bergengsi tersebut.
Yang membuat pencapaian Mbappe semakin menarik adalah efisiensinya. Pemain berusia 27 tahun itu hanya membutuhkan tiga edisi Piala Dunia untuk mencapai angka 13 gol.
Catatan tersebut lebih cepat dibanding sejumlah nama besar yang sebelumnya mengukir prestasi serupa.
Legenda Jerman, Miroslav Klose, misalnya, membutuhkan empat edisi Piala Dunia untuk mencapai 13 gol. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ronaldo Nazario, ikon sepak bola Brasil yang memerlukan empat turnamen untuk menembus jumlah tersebut.
Sementara itu, Lionel Messi yang kini berstatus juara dunia bersama Argentina
bahkan harus menjalani lima edisi Piala Dunia untuk mengumpulkan 13 gol. Perjalanan panjang Messi menunjukkan betapa sulitnya menjaga konsistensi di panggung terbesar sepak bola internasional.
Namun di tengah berbagai perbandingan tersebut, satu nama kembali mencuri perhatian, yakni Just Fontaine. Mantan penyerang Prancis itu masih memegang salah satu rekor paling menakjubkan dalam sejarah Piala Dunia.
Fontaine mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi Piala Dunia, tepatnya pada turnamen tahun 1958 di Swedia. Hingga saat ini, belum ada pemain yang mampu menyamai apalagi melampaui jumlah gol tersebut dalam satu turnamen.
Menariknya, perjalanan Prancis saat itu harus terhenti di babak semifinal setelah kalah dari Brasil. Pada pertandingan tersebut, dunia menyaksikan kemunculan seorang remaja berusia 17 tahun yang kemudian menjadi legenda sepak bola sepanjang masa, yaitu Pelé.
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