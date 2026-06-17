Messi Samai Rekor Klose sebagai Pencetak Gol Terbanyak di Piala Dunia

JawaPos.com - Bintang tim nasional Argentina Lionel Messi baru saja mencatatkan rekor baru.

Pemain berjuluk La Pulga itu menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia dengan 16 gol, menyamai rekor yang sebelumnya dicatatkan striker Jerman Miroslav Klose.

Dikutip dari akun Instagram resmi FIFA, Rabu, rekor ini dicatatkan Messi setelah dirinya mencetak hattrick atau trigol saat membawa negaranya membuka Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Aljazair di Grup J.

Bermain di Stadion Kansas City, Kansas, Rabu WIB, tiga gol Messi tercipta pada menit ke-17, ke-60, dan ke-76. Trigol ini membuat Messi menjadi pemain tertua yang mampu melakukan hal ini menurut catatan FIFA di usia 38 tahun 357 hari.

Di sisi lain, trigolnya ini menjadi hal yang sangat spesial bagi Messi karena bertepatan dengan 200 penampilannya untuk Argentina dan juga tepat 20 tahun setelah debutnya untuk Tim Tango di ajang Piala Dunia pada 16 Juni 2006.

Catatan 16 gol dibukukan Messi dari lima dari enam edisi yang ia mainkan sejak 2006. Satu-satunya edisi di mana dia tak mencetak gol adalah pada 2010 di Afrika Selatan ketika Argentina dihentikan Jerman 0-4 di babak perempat final, dengan Klose mencetak dua gol pada laga tersebut.

Sementara bagi Klose yang pensiun pada Juli 2016, catatan 16 golnya dibukukan dalam empat edisi yang ia ikuti sejak 2002 sampai 2014. Pada edisi 2014 di Brasil, catatan dua golnya membawa negaranya meraih gelar juara dunia keempat.