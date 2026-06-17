Hattrick Bersejarah Lionel Messi di Piala Dunia 2026! Deretan Rekor Gila yang Sulit Dipecahkan

Lionel Messi merayakan hattrick bersejarah ke gawang Aljazair yang membuatnya menyamai rekor gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 16 gol. (FIFA)
JawaPos.com — Lionel Messi mencetak hattrick pertama sepanjang kariernya di Piala Dunia saat membawa Argentina menang 3-0 atas Aljazair pada Piala Dunia 2026, Selasa (17/6/2026).
Tiga gol itu bukan hanya memastikan kemenangan Albiceleste, tetapi juga mengantar sang megabintang berusia 38 tahun ke puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen.
Performa Messi menjadi sorotan utama di tengah pesta gol para bintang dunia. Beberapa jam sebelumnya, Kylian Mbappé dan Erling Haaland sama-sama mencetak dua gol untuk tim masing-masing.
Namun, Messi kembali menunjukkan kelasnya sebagai pemain yang mampu melampaui ekspektasi. Hattrick tersebut menjadi salah satu penampilan paling bersejarah dalam perjalanan kariernya bersama Argentina.
Tiga gol ke gawang Aljazair membuat Messi kini mengoleksi 16 gol sepanjang penampilannya di Piala Dunia. Jumlah itu menyamai rekor legenda Jerman Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi.
Messi berhasil melewati catatan Ronaldo Nazario yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di Piala Dunia. Dengan masih berlangsungnya turnamen 2026, peluang Messi menjadi pemegang tunggal rekor tersebut terbuka sangat lebar.
Prestasi ini terasa semakin istimewa mengingat usianya yang sudah menginjak 38 tahun. Pada usia ketika banyak pemain telah pensiun dari level internasional, Messi justru terus menambah koleksi rekor.
Selain itu, Messi kini mengoleksi 120 gol bersama tim nasional Argentina. Catatan tersebut hanya kalah dari Cristiano Ronaldo yang telah mengemas 143 gol internasional.
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Hattrick ke gawang Aljazair menjadi yang pertama bagi Messi dalam sejarah penampilannya di Piala Dunia. Meski demikian, ini merupakan kali ketiga dirinya mencetak minimal dua gol dalam satu pertandingan Piala Dunia.
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